iPhone 17狂掃6成營收！均價破萬　為何4大Android旗艦總和竟慘輸

當不少人覺得國產Android高端旗艦已經完全崛起的時候，或許沒意識到一個殘酷的行業真相。



2025年第四季度，蘋果iPhone的平均售價（ASP）首次突破1011美元大關（約合人民幣7028元），而OPPO（258美元）、Samsung（249美元）、vivo（233美元）、小米（155美元）這四家頭部廠商的均價加總僅為895美元。

這也就是說，四個品牌的平均售價之和，還趕不上一台iPhone的平均價格。這不是營銷噱頭，而是Counterpoint Research最新報告裏的冷冰冰數據。

在全球智能手機高端化浪潮席捲而來的當下，Apple正以一騎絕塵的姿態收割著行業的核心價值，而國產品牌卻始終陷在高端化焦慮裏。

明明堆砌規格越來越猛、配置越來越強，卻始終難以讓用戶心甘情願為5000元人民幣以上的國產旗艦埋單。

當全球智能手機ASP首次突破400美元大關時，Apple用1011美元的均價給所有Android廠商上了一課，高端化從來不是賣貴一點那麼簡單。

Apple憑什麼拿走6成營收？

Counterpoint的報告顯示，2025年第四季度全球智能手機市場營收按年增長13%至1430億美元，創下歷史新高。在這場價值增長的盛宴中，Apple一家就拿走了59%的營收份額。

而由於iPhone的ASP（1011美元）遠高於行業平均水平（424美元），且Pro版本等高利潤機型的市場佔有率持續擴大，智能手機行業中高端機型的利潤率通常顯著高於中低端機型，因此Apple的利潤佔比更是遠超營收份額。行業普遍認為，Apple長期佔據著全球智能手機市場超80%的利潤，幾乎壟斷了行業的主要收益。

更驚人的是，Apple不僅拿下了有史以來最高的季度出貨量（按年增長14%），還憑藉iPhone17系列的超級升級周期，讓Pro版本的市場佔有率持續擴大，直接推高了整體ASP。對比之下，國產三兄弟的表現顯得格外礙眼：

OPPO：營收按年增長23%，ASP為258美元，增長依賴高端產品線（Reno14、Find系列）擴張和新興市場滲透；

vivo：營收按年增長6%，ASP為233美元，增長主要靠中國和印度市場的中端機型拉動；

小米：受供應限制和零部件成本上漲衝擊，營收按年下跌9%，ASP僅155美元，出貨量按年大跌11%。

當全球智能手機ASP首次突破400美元大關時，Apple用1011美元的均價證明：高端化不是喊口號，而是真金白銀的營收與利潤能力。而國產三兄弟的均價加總僅為646美元，甚至不到一部iPhone的七成——這樣的差距，已經不是堆砌規格能彌補的。

追不上的根源

品牌認知的護城河，高端標籤不是堆砌規格就能換的。

從iPhone 4重新定義智能手機開始，Apple就牢牢佔據了高端的用戶認知。2025年Q4，iPhone Pro版本的市場佔有率持續擴大，進一步推高了整體ASP，用戶願意為Pro的體驗支付溢價，本質是對Apple品牌的信任。

反觀國產廠商，儘管在硬件上對標旗艦，但「高端」二字始終需要時間沉澱。這種認知上的差距，不是靠一兩年的硬件堆砌就能彌補的。Counterpoint的報告也印證了這一趨勢，發達市場和新興市場的消費者都在持續升級到更高價位的設備，但Apple憑藉長期積累的品牌優勢，在高端市場的領先地位始終穩固。

供應鏈的話語權：Apple食肉，國產飲湯。

高端化的底氣，很大程度來自供應鏈的掌控力。報告提到，2025年Q4全球智能手機ASP突破400美元，部分原因是內存短缺和BOM成本上漲。但Apple憑藉龐大的訂單量和長期合作關係，不僅能穩定拿到核心零部件，還能通過議價能力控制成本。

反觀國產廠商，小米在Q4因零部件成本上漲導致出貨量按年下跌11%，營收下滑9%；即便OPPO、vivo營收有所增長，也面臨高端產品線擴張依賴海外市場的情況。當Apple能把Pro版本的溢價轉化為高利潤時，國產還在為中端市場的促銷和成本上漲發愁。

保值率與耐用性的雙重優勢：iPhone用三年，比Android機更吸引

這一點早有數據佐證：iPhone二手價比Android手機高出45%，而高保值率的核心，正是Apple實打實的耐用性。用過的人都知道，一部iPhone正常使用三四年，系統依然流暢不卡頓，更新周期也遠高於同級Android機型。

尤其是在舊機型維護方面，Apple真的是業界典範了，Apple前幾天還在向iPhone 5S、iPhone 6系列推送了iOS 12.5.8系統更新。其中的iPhone5s於2013年9月發布，距今已經13年，依然在維護，此舉打破了行業記錄。

這種耐用性帶來的不僅是長期使用體驗，更降低了用戶的換機成本。三年後把iPhone二手賣掉，能收回不少成本，相當於變相降低了新機的實際支出。

而Android機型的快速貶值，讓用戶換機時的沉沒成本太高，自然不願花大價錢買Android高端機。畢竟大家的錢都不是大風刮來的，誰都想選一台能用得久、轉手還值錢的手機。

生態閉環的黏性：25億活躍設備

Apple全球25億活躍設備的生態黏性，是國產廠商最難以複製的優勢。從iPhone到Mac、iPad、AirPods，Apple構建了一個硬件加軟件加服務的閉環，文件無縫傳輸、消息跨設備同步、生態內設備聯動，這些細節體驗讓用戶用慣了就再也回不去。

未來趨勢：高端化不是賣貴，是讓用戶覺得值

Counterpoint研究總監Tarun Pathak指出，2026年全球智能手機ASP將持續上漲，核心驅動因素包括高端化趨勢增強、人工智能功能需求提升，以及DRAM/NAND閃存價格上漲。這意味著行業將進一步向價值增長傾斜，單純依賴銷量的廠商將面臨更大壓力。

在這一趨勢下，國產廠商的破局關鍵不是賣得更貴，而是讓用戶覺得值，包括品牌長期建設、供應鏈協同、生態佈局升級、高端本土化滲透等等。

其實大家心裏都清楚，Apple的高端地位也不是一天建成的。對國產品牌來說，不如多花點心思在用戶能感受到的地方：讓手機能用更久、系統更穩定、體驗更省心。

等哪天我們買國產旗艦，不再是因為它比iPhone便宜幾千元，而是覺得這手機用著舒服、靠譜，就算價格接近iPhone也願意掏銀包。

到那時候，國產高端就真的站穩陣腳了。

