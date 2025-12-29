國產Android新平板均搭天璣9400晶片　vivo、OPPO、Redmi誰更強

在移動計算設備的版圖中，平板電腦一直處於一個微妙的位置。它既要追趕筆記本電腦的生產力，又要保持手機般的便攜與娛樂性。過去，大陸網民常調侃平板電腦是「買前生產力，買後愛奇藝」，這背後很大一部分原因在於硬件性能的妥協。



然而，隨着2025年一系列搭載聯發科天璣9400系列晶片的新品集中爆發，Android平板市場正在經歷一場前所未有的性能革命。在這場變革中，眾多廠商不約而同地選擇了天璣旗艦平台，向市場證明了：從超高解像度的大屏到高性能小屏，天璣晶片已經擁有了足以重塑用戶體驗的強大底氣。

當我們談論平板電腦的性能時，首先無法繞開的就是屏幕解像度帶來的巨大算力壓力。以vivo Pad5 Pro為例，這款產品是目前大屏Android平板的典型代表。它正面搭載了一塊13英寸的LCD巨幕，解像度高達3.1K，不僅如此，它還支持144Hz的超高刷新率和3:2的生產力比例。

要驅動這樣一塊擁有數百萬像素點的屏幕進行流暢交互，對晶片的負載要求是驚人的。vivo Pad5 Pro選擇搭載了天璣9400處理器，這顆晶片採用了台積電先進工藝，配合全大核CPU架構，為其提供了源源不斷的動力。

在實際使用中，無論是打開幾十個網頁標籤，還是運行復雜的OriginOS 5平板定製系統中的多窗口分屏任務，天璣9400都能讓操作保持如絲般順滑。特別是對於需要處理大量文檔或進行輕辦公的用戶來說，12050mAh的大電池配合晶片優秀的能效控制，讓這款大屏設備不再是「電量焦慮製造機」，而是真正可靠的移動工作站。

如果說vivoPad5 Pro展示了天璣晶片在超大屏幕上的穩健表現，那麼OPPO Pad 5則進一步挖掘了天璣旗艦芯在圖形渲染上的極限潛力。OPPO Pad 5搭載了天璣9400+處理器，這顆晶片的主頻最高達到了驚人的3.7GHz，配合Immortalis-G925 MC12 GPU，其圖形處理能力堪稱恐怖。為了匹配這顆強大的心臟，OPPO最高為其配備了16GB的超大運行內存。

在遊戲體驗上，OPPOPad 5的表現幾乎可以用「越級」來形容。

得益於潮汐引擎與系統級圖形調校，它率先在遊戲《和平精英》（PUBG Mobile）中實現了3K超畫解像度+原生144幀的同開模式。畫面細節更鋭利，操作響應更順暢，射擊延遲與觸控精度幾乎媲美電競設備。

而在今年的平板市場中，最令人驚喜的莫過於高性能小尺寸平板的回歸，其中REDMI K Pad無疑是耀眼的明星。這款產品定位非常明確，就是要做「Android版iPad mini」的終結者。REDMI K Pad配備了一塊8.8英寸的黃金尺寸LCD屏幕，雖然機身小巧，但其內部卻塞入了一顆滿血版的天璣9400+處理器。這就像是在一輛兩廂小鋼炮裏塞進了一台V12引擎，性能密度極高。

得益於天璣9400+的3nm製程工藝和強大的Cortex-X925超大核，REDMI K Pad在運行《原神》、《絕區零》等3A級手遊時，能夠長時間穩定在最高畫質下運行，而不會像傳統手機那樣因為散熱面積不足而快速降頻。更重要的是，針對小尺寸機身內部空間有限的特點，天璣晶片出色的功耗控制起到了關鍵作用，配合定製的散熱系統，即使長時間握持競技，機身溫度也始終處於舒適區間。

當然，單純堆砌硬件參數並不是天璣旗艦芯的全部實力，真正的「殺手鐧」在於其軟硬件結合的超分與超幀技術。在平板電腦動輒2.8K、3K的高解像度屏幕上，如果遊戲引擎以原生解像度渲染，對任何移動晶片來說都是難以承受之重。這時候，天璣晶片內置的「超分超幀」技術就派上了用場。

所謂的「超分」技術，即AI超級解像度。在平板運行大型遊戲時，晶片實際上是先以較低的功耗渲染出一個基礎解像度的畫面（比如864P或1080P），然後通過AI算法，即時地將畫面「腦補」並放大到適配屏幕的2K甚至更高解像度。這種技術不僅保留了畫面的鋭利度和細節，讓角色的髮絲、遠處的紋理清晰可見，更大幅降低了GPU的渲染壓力。用戶在屏幕上看到的，是彷彿原生高畫質一般的精美圖像，但晶片的功耗卻得到了有效控制。

而「超幀」技術，則是解決流暢度問題的良方。人眼對於畫面流暢度的感知是非常敏感的，尤其是在144Hz的高刷屏幕上，一旦幀率波動，卡頓感就會非常明顯。天璣9400系列晶片支持晶片級的運動補償和遊戲插幀技術。它可以分析前後兩幀的畫面訊息，通過算法自動生成中間的過渡幀，將原本60幀的遊戲畫面提升至90幀甚至120幀。在體驗競速類或射擊類遊戲時，這種技術的優勢展現得淋漓盡致。高速移動的場景不再有拖影，每一次轉向和瞄準都異常平滑。

此外，天璣9400系列晶片在光線追蹤技術上的持續迭代，也為這些平板產品增色不少。OPPO Pad 5所搭載的Immortalis-G925 GPU，在硬件層面支持更高效的光線追蹤。這意味着在未來支持該技術的遊戲中，用戶可以在平板上看到真實的水面反射、逼真的陰影投射和全局光照效果。這種過去只能在高性能PC或主機上體驗到的沉浸感，正在通過天璣晶片一步步走進我們的移動設備中。

總結來看，無論是主打全能商務與生產力的vivo Pad5 Pro，還是追求極致性能釋放的OPPO Pad 5，亦或是專為硬核玩家打造的小鋼炮REDMI K Pad，它們之所以能夠在其各自的細分領域脱穎而出，核心動力都源自那顆強大的「天璣心」。

聯發科通過天璣9400及9400+晶片，不僅提供了行業頂級的絕對性能，更通過超分、超幀等先進技術，巧妙地化解了平板電腦高解像度屏幕與功耗續航之間的矛盾。這不僅讓Android平板擺脱了「大號手機」的尷尬標籤，更讓其真正成為了一款集生產力、創造力和頂級娛樂體驗於一身的超級終端。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】