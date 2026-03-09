根據中央電視台「央視財經」引述警察消息指：大量智能手機出現失控情況、屏幕自動亂跳，甚至有苦主親眼看著手機自秀打開銀行理財app、數分鐘內清空所有存款，是極度危險的「遠端控制」騙局！在消費／存款完全電子化的時代，各類電騙案件手法根本防不勝防、人人自危，你手機又是否已中招而不自知？馬上看看相關報導，及早學定4招自救。



手機屏幕亂跳背後黑幕｜三大跡象揭示手機已被黑客入侵！

如果你的手機出現以下三大異常，必須立即提高警覺！

1：手機屏幕不受控制地自動滑動、點擊，甚至返回鍵完全失靈



2：手機頂部的通知欄突然出現「正在螢幕共享」、「螢幕投射中」或「正在錄影」等圖示。又或iPhone 屏幕頂動態島旁常無故出現綠點／橙點



3：通話期間畫面顯示不明的「共享」標誌，這些徵兆都代表你的手機已被黑客遠端監控，對方正實時窺探你的密碼及短訊驗證碼（OTP）。



【螢幕共享騙案】拆解黑客常用詐騙手法與陷阱

報導指，黑客利用大眾的恐慌心理進行詐騙，最常用手法是冒充網購平台、速遞公司或銀行客服，聲稱你的戶口出現異常需要理賠；或者假冒執法人員，指控你涉嫌洗黑錢。隨後，騙徒會在威迫利誘下以「協助調查」或「手把手教學」為藉口，誘導受害人下載不明的遠端控制應用程式，用「遠端遙控」接管你的手機，表面是幫不通科技的苦主盡快解決問題，實際是開啟你手機的「螢幕共享」權限；一旦授權，你的手機即中門大開、引狼入室。

終止手機遠端控制｜不幸中招後4大自救貼士

騙徒從入侵到轉移資金往往只需短短幾分鐘。若發現手機疑似被控，切勿慌張，必須馬上／立即／果斷採取行動：以下4條貼士沒有先後次序，全部都要盡快做！並立刻報警求助：

自救招 1：第一時間強制重新啟動手機，嘗試中斷連線。

自救招 2：立即拔除 SIM 卡並關閉 Wi-Fi，在家中更可直接拔走路由器電源，從物理層面徹底切斷網絡。

自救招 3：以另一個電話號碼，上網尋找「真正的銀行熱線」號碼並致電凍結所有戶口。

自救招 4：在無網絡狀態下徹底刪除可疑應用程式，或直接將手機回復出廠設定。