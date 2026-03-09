小米 YU9 車身設計流出｜小米汽車繼 SU7 及 YU7 獲得市場高度關注後，網上流傳代號「昆侖」的全新旗艦 SUV車款諜照，市場普遍預測這款新車將命名為小米 YU9。與以往純電路線不同，YU9 將會是小米首款採用增程式電動車（EREV）概念的油電混合車款，目標直指家庭及高端行政市場。



小米 YU9 首款油電混能SUV圖片流出（網上圖片／未小米官方圖）

增程技術告別里程焦慮

對於需要長程駕駛、要求超長續航力的車主而言，電動車暫時仍然是不可盡信的短程駁腳工具。小米 YU9 最大的改動在於採用增程式油電混合系統（Extended Range Electric Vehicle，EREV），預計搭載 1.5T 渦輪增壓引擎作為增程器，並配合雙電機四驅佈局。這套系統讓 YU9 的純電續航可達 200 公里，而綜合續航力則有望突破 1,500 公里，即使長途北上或到偏遠地區駕駛，亦無需擔心尋找充電站的問題。

旗艦級空間與科技配置

雖然網民吹捧到 YU9 是「小米版勞斯萊斯庫里南」（Rolls-Royce Cullinan）未免太誇張，但從目前流出的諜照與假想圖分析，YU9 車身比例的確非常方正硬朗，車長預計超過 5.3 米，外觀極具霸氣。

車廂內飾預計會沿用小米最新的 HyperVision 巨型螢幕設計，闊度達 1.1 米，並搭載最新的 HyperOS 系統。為了滿足大家庭需要，新車將提供 6 座及 7 座版本，並配備激光雷達以支援高階智能駕駛輔助功能。

小米 YU9 購買貼士與預算

目前小米 YU9 仍屬未經官方公佈的傳聞，考慮到其旗艦 SUV 的定位及競爭對手（如華為問界 M9、理想 L9），市場預計售價約為 35 萬至 50 萬人民幣，最快於 2026 年正式發表，有意入手的車迷可能要多等一段時間。

有網民更在路上拍攝到疑似加入偽裝，運送途中的小米 YU9 。

新車名稱： 小米 YU9 (代號：昆侖)

預計發表日期： 2026 年

車型類別： 大型增程式旗艦 SUV

目標市場： 高端家庭用戶、長途商務需求

動力系統： 1.5T 增程器 + 雙電機四驅 (AWD)

綜合續航： 約 1,500 KM (CLTC)

充電技術： 支援 800V 高壓快充

座椅布局： 2+2+2 (6座) 或 2+3+2 (7座)

智能座艙： 1.1M 超清三聯屏、小米 HyperOS

智駕配備： 車頂激光雷達、高階智能駕駛輔助系統

（以上為網上傳聞、只供參考）