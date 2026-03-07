電動車快充越快越好？研究指超過這功率傷電池 老化速度竟快一倍
撰文：快科技
地理訊息與車聯網公司Geotab最新發布的一項大規模實車分析顯示，頻繁依賴功率超過100千瓦的超快充電站，會讓電動車動力電池的老化速度幾乎翻倍。
整體來看，一輛典型電動車每年的電池可用容量損失大約為2.3%。但在那些高度依賴直流超快充的車輛中，年均容量衰減可升至約2.5%，而同一車型如果只偶爾使用快充、以家用二級充電（Level 2）為主，衰減率則更接近每年1.5%。
研究稱，之所以以100千瓦作為「警戒線」，在於這一功率水平之上，充電過程對電芯來說不再只是「快速」，而是明顯更具電化學侵略性。
在這樣的功率下強行「灌入」電子，會加劇所謂「鋰析出」（lithium plating）現象——部分鋰以金屬形態沉積在負極表面，而不是以離子形式在電極內部均勻擴散。
長期累積後，這會減少可參與反應的鋰離子數量，相當於從結構上壓縮了電池的可用容量。
這一機制對目前主流的兩大動力電池體系——磷酸鐵鋰（LFP）和三元鋰（NMC）都會造成影響，但Geotab的數據表明，LFP在超快充壓力下的耐受性整體要更好一些。
不過，無論採用哪種電芯化學體系，頻繁高功率充電都會加速電池進入容量下滑通道。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】