vivo X300 Ultra首次走出國際市場　極致長焦實現1600mm純淨畫質

在剛開幕的MWC大會上，vivo正式展出了傳聞已久的頂級攝影旗艦vivo X300 Ultra。雖然這次展示更偏向於技術預熱而非正式發佈，但最令全球用戶振奮的消息是官方確認該機將會走出國內市場，成為vivo旗下首款在國際市場推出的Ultra系列機型。



這次最引人注目是全新的「vivo ZEISS Telephoto Extender Gen2 Ultra」。這款名稱相當響亮的二代增距鏡具備領先業界的400mm等效焦距，效能比起去年X200 Ultra套件中的增距鏡直接翻倍，能提供高達17倍的等效光學變焦。

結合感測器內的裁切技術，整套影像系統可實現800mm的焦段覆蓋。vivo官方更強調，該套件支援完整的200MP光學輸出，即使在1600mm的數位裁切下，依然能保持相當純淨的畫質表現。

除了極致長焦，vivo同步發表的「專業相機兔籠（Camera Cage）」也將手機影像應用推向專業錄影領域。這款套件能將X300 Ultra轉化為可攜式錄影設備，具備多個冷靴接口與螺絲孔位，方便使用者加裝閃光燈、散熱風扇或腳架。同時，兔籠上還整合了實體快門鍵與快拆接口，大幅提升了操作的便利性與擴充性。

雖然官方尚未透露具體的相機規格細節，但據目前業界流出的消息指出，X300 Ultra將搭載升級版的2億像素主鏡頭，預計採用Sony LYT901感測器；長焦部分則同樣配備2億像素的潛望式鏡頭，並選用Samsung HPB感測器。此外，該機還可能配置50萬像素的Sony LYT828超廣角鏡頭與多光譜感測器等。

