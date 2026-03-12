記憶體漲九成iPhone 17e竟不加價？拆解蘋果逆市策略三大關鍵

2026年2月下旬，「手機即將全面漲價」的消息開始在社交平台上廣泛傳播，眾多媒體報道稱「中國手機市場正掀起來波及最廣、漲幅最大的一輪集體提價」。然而，蘋果於3月初發布的iPhone 17e不僅沒有漲價，甚至還實現了DRAM擴容，做到了逆勢而行。



1. 手機定價「收不住」了？

3月初，多家國內手機廠商的中高端旗艦手機迎來500-1000元（人民幣，下同）的漲價。究其原因，元件成本增加導致定價壓力增高。根據權威市場研究機構TrendForce集邦諮詢提供的數據，2026年第一季度手機記憶體售價將迎來接近九成的誇張漲幅，部分型號價格甚至連翻幾倍。

以Android旗艦普遍採用的12GB LPDDR5X記憶體為例，根據報道，其採購成本直接從原來的約200元飆升到了近600元。閃存市場的情況同樣嚴峻，256G BUFS 4.0閃存的成本基本翻倍。

這意味着，同樣一部標配12GB RAM+256GB ROM的Android手機，僅存儲一項的物料成本就出現了上千元的波動。在當下極度內卷的手機行業裏，大部分機型的硬件利潤空間根本沒有上千元。如果不跟進漲價，「虧錢造手機」或將成為現實。

為何DRAM漲價如此離譜？究其原因，AI大模型的訓練與推理需要海量的算力，而算力的硬件基礎不僅是GPU，更是與之配套的高帶寬存儲晶片。近年來，AI巨頭間的軍備競賽日益白熱化，大模型的參數規模早已從十億、百億快進到千億甚至萬億級別。

同時，大模型正在向多模態深度演化，文生圖、圖文生視頻等高複雜度應用集中爆發。目前國內主流的幾家視頻生成模型，由於算力瓶頸已經被用戶擠爆，生成內容的預計時長以數小時計。

面對這種「AI焦慮」，全球科技巨頭將天量資金砸向AI基礎設施，導致上游存儲原廠（如三星、海力士等）將絕大部分產能轉移至利潤豐厚的服務器AI記憶體。這直接擠壓了消費電子端的手機記憶體產能，導致供需嚴重失衡，價格自然一飛沖天。

在物料漲價的大背景下，手機廠商只能通過提升產品售價維持利潤，這勢必會降低市場需求，有分析機構預測2026年中國手機市場出貨量將降低2.2%。產品賣的少了，每款手機的分攤成本隨之增加，廠商更難控制售價。

2. 逆市而為 蘋果選擇主動承受成本壓力

面對狂飆的記憶體價格，即使是蘋果，也無法壓制住元件漲價的行業趨勢。據多家媒體報道，三星電子與SK海力士兩大存儲巨頭已成功將供應給蘋果的LPDDR記憶體晶片價格大幅提升。其中，三星要求季度漲幅超80%，SK海力士的漲幅更是接近100%。知名分析師郭明錤曾表示：「更高的記憶體成本將打擊iPhone的毛利率。」

不止記憶體，郭明錤曾表示AI服務器的高產能要求會輻射到更多元件之上，蘋果能否控制住2026下半年iPhone18系列的售價，將是產品在全球市場能否打出差異化優勢的關鍵因素。

然而，iPhone 17e的起售價相當「克制」，在中國市場4499元的起售價維持在與前代相當。敢於不漲價，蘋果的底氣有三：

其一，來自於iPhone系列機型的強大盈利能力。蘋果長期以來都是智能手機行業無可爭議的「利潤之王」。

2025全年，iPhone系列出貨量為2.406億部，根據供應鏈人士曝光其手機業務利潤常年佔據全球行業總利潤的80%以上，遠超行業平均10%—30%的超高硬件毛利率，為蘋果提供了緩衝。即便暴漲的DRAM成本佔據了一部分硬件利潤，蘋果整體的盈利水平依然是競爭對手難以企及的。

其二，蘋果擁有成熟的「硬件+服務」生態商業模式。

財報顯示，2025財年，蘋果服務業務營收首次突破1000億美元，按年增長約13%，毛利率更是高達75%左右，遠高於硬件產品。如今，服務業務的利潤貢獻率已超過50%。App Store抽成、iCloud雲存儲、Apple Music等構成了一個高黏性、持續性的現金流引擎。

郭明錤曾表示，蘋果即便犧牲部分硬件利潤，也能夠在後期的服務業務方面賺回來。每一部售出的iPhone 17e，都是長期服務的入口。通過吸收成本以維持具有競爭力的售價，蘋果旨在擴大終端設備保有量，加速其生態的順暢運行、普及。

其三，蘋果非常重視AI戰略，其與谷歌達成多年期戰略合作，蘋果將在「Apple Intelligence」體系中整合谷歌Gemini模型，通過與領先者結盟實現「彎道超車」。憑藉龐大的硬件生態與軟件整合能力，快速地將全面、好用的Apple Intelligence提供給每名蘋果用戶，值得額外投資。

為了守護用戶的隱私安全，Apple Intelligence強調端側處理，這也意味着設備硬件必須達標，8GB運行DRAM是運行端側大模型的最低硬件門檻。

對於蘋果而言，如果因為DRAM漲價而閹割iPhone 17e的DRAM，這款受眾極廣的入門機型將被排除在Apple Intelligence生態之外；如果大幅漲價，又會流失海量下沉市場用戶。因此，為了穩固並擴大能夠接入AI的「設備底座」，蘋果就算犧牲短期硬件毛利率，也要把8GBD RAM的iPhone 17e賣給全球用戶。

3. 總結

在這場手機漲價潮中，蘋果憑藉其遠超同行的單機利潤率、利潤佔比過半的服務生態圈，主動吸收成本衝擊，用iPhone 17e做出了「不漲價」的先置表態。這不僅是對競品的一次降維打擊，更是蘋果為自己下一個十年的高利潤生態打下的堅實地基。

至於DRAM價格飆升的市場格局何時停止，理論上看需要滿足兩個條件：一是AI服務器採購高峰過去，二是高端DRAM產能大幅釋放、供需趨於平衡。目前主流機構預測，AI基礎設施建設至少將持續到2027–2028年，這對於全球Android廠商並不是個好消息。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】