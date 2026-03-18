POCO X8 Pro系列公布｜8500mAh大電與Iron Man限定開箱＋售價詳情｜小米旗下品牌 POCO 於 3 月 18 日正式發布全新 X8 Pro 系列智慧型手機，進一步鞏固其在高性能市場的地位。本次發布涵蓋三款型號，分別為旗艦規格的 POCO X8 Pro Max、均衡性能的 POCO X8 Pro，以及與 Marvel 合作推出的 Iron Man Edition 限定版。該系列不僅在處理器效能上有所突破，更引入了高達 8500mAh 的超大容量電池，並搭載最新的小米 HyperOS 3 系統，為用家提供全面的科技體驗。



POCO X8 Pro系列公布

POCO X8 Pro Max 旗艦效能再進化

POCO X8 Pro Max 全球首發搭載聯發科天璣 9500s 旗艦晶片，採用先進 3nm 製程。其架構由 3.73GHz Cortex-X925 核心領銜，配合 Immortalis-G925 GPU 與 NPU 890，在 AnTuTu 跑分錄得超過 308 萬分。硬體級光線追蹤功能的加入，顯著提升遊戲場景的光影真實感，讓手遊玩家享受媲美主機級的視覺效果。針對高負載散熱需求，Pro Max 採用專利的 POCO 3D IceLoop 冷卻系統，具備 5,800mm² 超大液冷面積。該系統透過氣液分離流路設計，形成高效單向熱傳導循環，官方數據顯示可降低晶片溫度達 3°C，確保裝置在長時間運行高負載遊戲時，仍能維持穩定流暢幀率。

POCO X8 Pro 及 Iron Man Edition 則搭載天璣 8500-Ultra 行動平台，採用 4nm 製程，AnTuTu 跑分達到 228 萬分，GPU 性能較前代提升 25%。搭配最高 12GB LPDDR5X 記憶體與 UFS 4.1 快閃記憶體，確保多工處理與應用程式啟動的絕對速度。

POCO X8 Pro Max性能比想像中更強

8500mAh 極大電池與100W快充

續航力是本次 X8 Pro 系列的核心賣點。POCO X8 Pro Max 配置高達 8500mAh 的矽碳負極電池，而且容量最大，正常使用續航可達兩天。矽碳技術具備極高能量密度，能在不大幅增加機身厚度的前提下提供大電量。該電池在經歷 1600 次充電循環後，仍能保持 80% 以上健康度，換算約為六年的使用壽命。全系列支援 100W HyperCharge 快充與 100W PPS 協議。Pro Max 更首度引入 27W 有線反向充電，讓手機化身行動電源為其他裝置供電。POCO X8 Pro 與 Iron Man Edition 內建 6500mAh 電池，約 48 分鐘即可充滿。全系列均配備智慧充電功能，能根據用戶習慣自動調節電力分配，確保充電安全。

同步公布POCO X8 Pro Iron Man 限定版

屏幕非常亮麗

1.5K 超亮度 AMOLED 與專業護眼

三款機型均採用高品質 1.5K 解析度 AMOLED 面板，Pro Max 螢幕為 6.83 吋，Pro 與 Iron Man Edition 則為 6.59 吋。全系列採用旗艦級 M10 發光材料，發光效率提升 20%，峰值亮度達 3500 尼特，在烈日下內容依然鮮明。螢幕支援 120Hz 刷新率及 2560Hz 瞬時觸控採樣率，配合 24 倍超解析度觸控，確保操作精準。護眼功能方面，支援 3840Hz 高頻 PWM 調光，並獲得德國萊茵 TÜV 三項權威認證，有效減少眼睛疲勞。Pro Max 版本更額外搭載解鎖更快速的超聲波螢幕指紋辨識系統。

5000萬像素主鏡頭

50MP 主鏡頭與 HyperOS 3

影像方面，POCO X8 Pro Max 配備 50MP Light Fusion 600 主鏡頭（1/1.95 吋），支援 OIS 光學防手震及雙原生 ISO 融合技術，能於暗光環境捕捉細膩細節。POCO X8 Pro 則採用 Sony IMX882 感光元件，同樣擁有 50MP 解析度與 OIS。軟體則支援 UltraSnap 技術，可進行高達 120 張連續拍攝。

系統預載小米 HyperOS 3，內建 AI 寫作助手、Google Gemini 整合及「畫圈搜尋」功能。Xiaomi HyperConnect 讓手機與平板、電腦無縫協作。特別的是，新機搭載小米離線通訊技術，在無電信訊號環境下仍能於一定範圍內實現通訊。此外，雙對稱式揚聲器支援 Dolby Atmos 與 400% 音量增強，帶來沉浸式試聽體驗。

Iron Man Edition 限定版開箱

Iron Man Edition 限定版開箱：Stark Industries 設計美學

針對 Marvel 粉絲推出的 Iron Man Edition 限定版，以 Stark Industries 經典黑金裝甲為設計靈感。機身採用磨砂黑基底點綴金色線條，閃光燈區域設計成「弧形反應爐」造型，極具辨識度。

尤如變身行李喼的外盒設計

打開後便可以看到Iron Man的設計圖

限定版更進行深度軟體定製，包含專屬的「Iron Man 覺醒」開機動畫及專屬主題 UI。機背動態 RGB 燈光可與通知、遊戲及音樂連動，提供八種自定義顏色。該機同樣具備 IP68 防水防塵防護與 Corning Gorilla Glass 7i 強化玻璃，兼顧個性與耐用度。

跟機附送專用機殼

Iron Man浮雕設計的機背

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POCO X8 Pro系列售價資訊



POCO X8 Pro：$2,199（8GB＋256GB）、$2,499（8GB＋512GB）、$2,699（12GB+512GB）

POCO X8 Pro Max：$3,099（12GB＋256GB）、$3,399（12GB＋512GB）

POCO X8 Pro Iron Man Edition：$2,999（12GB＋512GB）

