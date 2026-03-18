POCO X8 Pro Max深度評測｜超大電長續航！三千元高性能電競手機

POCO X8 Pro Max深度評測｜小米POCO推出了全新的年度旗艦 POCO X8 Pro Max，不僅使用了比中階更強級的處理器規格，更在電池容量上實現了驚人的突破。絕對是最抵玩的「效能怪獸」，POCO X8 Pro Max 能否在強悍的硬件堆疊下，依然維持優良的用戶體驗與散熱控制下，能成為新代的電競神器嗎？記者將新機入手一星期，詳盡為大家深度評測！



在核心硬件方面，POCO X8 Pro Max 展現了極其激進的配置方針，搭載聯發科天璣 9500s 旗艦處理器的智能手機。該處理器採用 3nm 製程工藝，並引入了「4+4」全大核 CPU 架構，其中包含一顆主頻高達 3.73GHz 的 Cortex-X925 超大核心。實測下該機在 Antutu 綜合效能跑分中輕鬆突破了 280 萬分大關，甚至在部分優化環境下能達到接近 300 萬分的成績。

除了理論跑分，遊戲實測最能反映處理器的持續輸出能力。在運行對硬件要求極苛刻的 3A 級手遊《原神》時，開啟了系統內置的「狂暴模式」進行測試。在極高畫質設置下，POCO X8 Pro Max 能夠極其穩定地維持在 60fps 的幀率運行，整個遊戲過程幾乎察覺不到任何卡頓或掉幀現象。歸功於其搭載的 WildBoost 優化技術，該技術能精準預測每一幀的運算需求，從而實現更穩定的幀率表現與更低的功耗平衡。對於重度遊戲玩家而言，這種絲滑的操控感無疑是其最大的賣點之一。

POCO X8 Pro Max散熱系統能否在高負荷遊戲下有效壓制熱量？

高性能往往伴隨著高發熱，但 POCO X8 Pro Max 在溫控管理上的表現令人刮目相看。該機採用了全新的 LiquidCool 技術，其核心為 3D IceLoop 冷卻系統，具備高達 5,800mm² 的超大液冷散熱面積。這套系統通過分離汽化與液化路徑，形成了單向熱傳導循環，極大地提升了散熱效率。此外，針對處理器位置設計的 3D 凸起結構，能有效降低 SoC 表面溫度。在我們連續進行 30 分鐘《原神》高強度測試後，機身溫度僅由起始的 25 度上升至約 37 度左右。

這種優異的溫控表現不僅保證了手感的舒適度，更重要的是防止了因過熱而導致的處理器降頻問題。在長時間的遊戲實測中，幀率曲線始終保持平穩，顯示出 IceLoop 系統在應對極限熱輸出時的卓越穩定性。相比同價位手機動輒突破 40 度的情況，POCO X8 Pro Max 在保持高性能輸出的同時，依然能讓設備處於冷靜狀態，。

8500mAh 超大電池與 100W 快充

續航力是 POCO X8 Pro Max 另一個技術突破點，該機搭載了 POCO 歷史上容量最大的 8500mAh 電池，這種矽碳負極新型電池材料在提升能量密度的同時，有效控制了電池體積，使其在容納超大電量的情況下仍能維持 8.2mm 的纖薄機身。在實測中，這款手機表現出了驚人的耐用度。即使在包含遊戲、影片串流及社交媒體等中高強度使用下，單次充電仍能輕鬆支撐超過兩天的使用需求，徹底改寫了現代旗艦手機「一天一充」的宿命。

充電效率方面，POCO 擁有100W HyperCharge 快充技術，令這枚巨型電池在短時間內即可回血，實測僅需 24 分鐘即可充至 50% 電量。此外，該機還支持 100W PPS 協議，用家在使用第三方兼容充電器時也能獲得極速快充體驗。值得一提的是，POCO 首次引入了高達 27W 的有線反向充電功能，讓手機在緊急情況下化身為高效能行動電源，為其他電子設備供電。

1.5K 120Hz 螢幕與機身平衡設計

視覺體驗方面，POCO X8 Pro Max 配備了一塊 6.83 吋的 1.5K AMOLED 螢幕，分辨率為 2772x1280。這塊螢幕採用了先進的 M10 面板技術與新型紅色發光材料，顯著提升了發光效率。其峰值亮度可達 3500 nits，即使在正午的強烈陽光下，螢幕內容依舊清晰可辨。此外，為了照顧長時間使用的眼部健康，該螢幕支持 3840Hz 高頻 PWM 調光技術，並通過了 TUV 萊茵的三重護眼認證，能有效減少螢幕閃爍帶來的視覺疲勞。

在工業設計上，POCO 採取了簡約而不失質感的方案。金屬中框與玻璃纖維背板的組合，提供了紮實且具備高級感的握持體驗。背部的鏡頭模組設計融入了賽車跑道靈感，並別具匠心地加入了動態 RGB 燈效。這組燈效可根據音樂播放、來電通知、遊戲狀態或充電進度進行八色自定義變換，增添了不少科技趣味感。儘管內部塞入了巨大的電池，但 218g 的重量與合理的配重設計，使得單手握持時並不會感到過於沉重，在旗艦級大螢幕手機中屬於可接受的範疇。

50MP Light Fusion 600 主鏡頭的拍攝表現是否達到預期？

影像系統對於以效能為主打的 POCO 系列來說，通常並非最核心的賣點，但 POCO X8 Pro Max 在這方面的表現仍算穩健。其主鏡頭採用了 50MP 的 Light Fusion 600 感測器，支持 OIS 光學防震與雙原生 ISO Fusion 技術。在光線充足的環境下，照片的色彩還原真實，動態範圍表現理想，尤其是在高反差場景下能保留較多細節。UltraSnap 功能則大大提升了連拍成功率，在人像模式下亦能實現流暢的連拍體驗。

然而，與專注於極致攝影的旗艦手機相比，其 8MP 的超廣角鏡頭與 20MP 前置鏡頭的表現則顯得不過不失。超廣角鏡頭在邊緣畫質與解析力上稍顯平庸，適合用於風景隨拍，但在暗光環境下的雜訊控制仍有進步空間。總體而言，相機系統能滿足日常社交媒體分享與日常記錄需求，雖然缺乏潛望式長焦等進階硬件，但考慮到其在效能與續航上的巨大投入，這樣的影像配置在同價位中仍具備一定的競爭力。

HyperOS 3 與 AI 功能提升日常智能體驗

在軟件方面，POCO X8 Pro Max 預載了全新的 Xiaomi HyperOS 3 操作系統，Xiaomi HyperConnect 技術讓手機與其他生態鏈設備的檔案傳送與操作協作變得極其簡單。屏幕頂部狀態欄的「Xiaomi HyperIsland」功能，能以直觀的動畫形式展示多工進度與通知提醒，既美觀又實用了空間利用。通過 Google Gemini 用家可以輕鬆使用「Circle to Search」快速檢索螢幕內容，或利用 AI 寫作工具提升工作效率。

POCO X8 Pro Max 成功地在性能、續航與溫控這三方面上取得了平衡。它不單是一部專門為手機而設計的利器，其超長的續航力與優秀的螢幕素質，也使其成為了高強度用家理想選擇。儘管相機表現並未帶來如性能般的強烈震撼，但其全方位的旗艦級硬件加持，無疑讓它成為了市場上性價比與實力兼備的作品。

香港售價：$3,099（12GB＋256GB）、$3,399（12GB＋512GB）