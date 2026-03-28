國產手機掀加價潮恐至2027！旗艦機貴兩千　網民推兩招換機最省錢

近期國內手機市場迎來了一波明顯的漲價潮，多家主流品牌相繼對旗下部分機型上調了零售價格，引發了消費者的廣泛討論。業內分析顯示，此次漲價呈現出顯著的結構性差異。中低端手機的漲幅大多維持在300至500元（人民幣，下同）之間，而高端旗艦新機的漲幅則更為驚人，普遍達到了1000至2000元。



這種定價策略遵循了低端搶市場、高端樹形象的商業邏輯。中低端產品若大幅漲價會直接削弱市場滲透力，而高端產品適度調價，不僅能有效覆蓋新增的硬件成本，更有助於品牌高端化形象的鞏固。

近期國內手機市場迎來了一波明顯的漲價潮，多家主流品牌相繼對旗下部分機型上調了零售價格，引發了消費者的廣泛討論。（AI生成圖片）

關於漲價周期的持續時間，專家預測這一趨勢至少會延續到2027年，而2026年將處於漲價周期的持續攀升階段。這主要是因為上游記憶體晶片的產能調整周期較長，擴產過程往往需要一到兩年的時間。由於核心元器件供應持續緊張，手機廠商的成本壓力在短期內難以得到實質性緩解。

與此同時，全球科技巨頭對大模型訓練的投入持續增加，大規模數據中心的建設對高端記憶體晶片產生了強烈的虹吸效應。這種需求端的競爭將長期存在，進一步擠壓了消費級市場的供應空間。

由於國內主流手機品牌普遍利潤微薄，記憶體晶片在整體成本結構中的佔比又極高，部分廠商已經做好了進行多輪動態調價的準備，以應對不斷波動的供應鏈成本。

面對漲價壓力，網友建議消費者儘可能考慮已經發布過一段時間的老機型。這些機型的價格體系相對穩定，即便受到行業波動影響，其最終到手價相較於新品發布時依然具備較高的性價比。

此外，對於有剛性換機需求的群體，建議在預算範圍內儘可能一步到位選擇16GB記憶體+1TB存儲的頂配版本。這種配置能最大程度延長手機的使用壽命，通過拉長換機周期來對沖購機成本的上漲。

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