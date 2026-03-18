2025年秋季蘋果發布iPhone 17標準版與Pro系列雙旗艦，2026年3月補充推出入門款iPhone 17e，正式形成iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款完整產品矩陣，價格覆蓋5099元（港元，下同）至萬元區間，完成了從入門普惠到頂級旗艦的全人群覆蓋。



全系機型均標配第二代超瓷晶面板、IP68級防水防塵、256GB起步存儲、MagSafe磁吸生態，同時完整支持Apple Intelligence 端側AI能力與iOS 26 全功能，官方承諾5年以上系統更新，核心體驗底線拉滿。

但四款機型在性能、屏幕、影像、續航等核心維度形成了清晰的梯度差異，本文將逐一拆解核心賣點與適配人群，幫你精準選到最適合的機型。

iPhone 17系列特色：

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1. iPhone 17e：iOS入門性價比標杆，5099元起

iPhone 17e是蘋果針對中端市場推出的誠意之作。（Apple）

作為iPhone17系列的門檻機型，iPhone17e是蘋果針對中端市場推出的誠意之作，也是目前能買到的價格最低的新款iPhone。

核心賣點上，它搭載了與iPhone17標準版同源的3nm A19晶片，6核CPU+4核GPU架構，支持硬件光線追蹤，配合iOS 26系統，日常使用、主流手遊全場景流暢無壓力，官方承諾5年流暢使用不卡頓。

同時首次為入門款標配256GB起步存儲，徹底告別128GB「乞丐版」，搭配蘋果自研C1X蜂窩基帶，信號與網速較前代提升最高2倍，補齊了入門款iPhone的核心短板。影像方面配備4800萬像素融合主攝，支持光學品質2倍長焦與OIS光學防抖，日常掃碼、人像拍攝、4K視頻錄製完全夠用。

短板也十分清晰：6.1吋屏幕僅支持60Hz刷新率，無動態島設計，採用劉海屏方案，僅單攝系統，無超廣角鏡頭，有線充電僅支持USB2.0 規格，快充功率最高20W。

適配人群：預算有限的學生黨、首次嘗試iOS生態的Android換機用戶、需要備用機的商務人群，以及對手機功能需求簡單的長輩群體，是花最少的錢體驗完整iOS生態的最優解。



2. iPhone 17：大眾全能均衡之選，6899元起

iPhone 17可以說是在價格與體驗之間做到了完美平衡。（Apple）

iPhone 17是系列中的走量主力機型，也是最適合絕大多數普通用戶的「閉眼入」 選擇，在價格與體驗之間做到了完美平衡。

核心升級點在於，它首次為標準版iPhone標配了120HzProMotion自適應刷新率，6.3吋超視網膜XDR屏幕，戶外峰值亮度達到3000nits，搭配動態島交互，滑動、遊戲、刷視頻的流暢度較17e實現質的飛躍。

性能上搭載滿血版A19晶片，5核GPU，圖形性能較17e提升20%，輕鬆運行3A手遊。影像方面升級為4800萬像素主攝+超廣角雙攝系統，覆蓋0.5倍-2倍全焦段，支持微距拍攝、夜景模式升級，日常旅行、家庭記錄、短視頻拍攝完全夠用。續航上搭載3692 mAh電池，視頻播放最長可達30小時，支持30W有線快充，回血速度大幅提升。

唯一的短板在於：無長焦鏡頭，不支持Pro級影像功能，晶片性能與Pro系列有差距，無Wi-Fi7支持，機身採用鋁金屬材質，質感略遜於Pro系列。

適配人群：職場上班族、日常通勤的普通用戶、喜歡輕薄手感的手遊玩家，以及追求均衡體驗、不需要專業級功能的絕大多數消費者，是iPhone 17系列中性價比最高的機型。



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3. iPhone 17 Pro：專業創作性能旗艦，9399元起

iPhone 17 Pro是在便攜機身中塞入了滿配的硬件規格。（Apple）

iPhone 17 Pro定位專業級旗艦，專為有創作需求、重度性能需求的用戶打造，在便攜機身中塞入了滿配的硬件規格。

核心性能上，它搭載專屬A19 Pro晶片，6核CPU+6核GPU架構，搭配12GB LPDDR5X運行內存，支持70億參數大模型本地運行，硬件光追能力拉滿，持續性能釋放較標準版提升40%，長時間剪輯8K視頻、運行3A手遊不發燙、不卡頓。

影像方面首次實現全焦段4800萬像素三攝，主攝+超廣角+4倍光學變焦長焦鏡頭，搭配LiDAR激光雷達，支持ProRAW、ProRes視頻錄製、Apple Log2專業色彩模式，是能直接用來創作的專業影像設備。機身採用航空級鋁金屬一體成型設計，配備橫向大矩陣鏡頭模組，質感拉滿，同時支持Wi-Fi7、USB 3.2高速接口，外接設備、傳輸大文件速度提升10倍。

短板主要是：6.3吋屏幕尺寸與標準版一致，電池續航略遜於ProMax，價格門檻較高。

適配人群：攝影愛好者、短視頻/自媒體創作者、重度手遊玩家、需要移動辦公的商務人士，以及追求旗艦質感、同時偏好便攜手感的高端用戶。



4. iPhone 17 Pro Max：頂級全能機皇，10199元起

iPhone 17 Pro Max （Apple）

iPhone 17 Pro Max是iPhone 17系列的頂配機型，代表了蘋果移動端的最高技術水平，是毫無妥協的一步到位之選。

它與Pro版共享同款A19 Pro晶片與專業影像能力，核心升級集中在三個維度：一是6.9吋超大超視網膜XDR屏幕，3000nits峰值亮度，大屏觀影、遊戲、剪輯視頻的沉浸感拉滿；二是內置4823 mAh超大容量電池，視頻播放最長可達37小時，重度使用一整天無壓力，是iPhone史上續航最強的機型；三是影像升級為潛望式長焦鏡頭，支持8倍光學變焦，最高40倍數碼變焦，演唱會、風光攝影、遠距離拍攝能力行業頂尖，同時配備升級的VC均熱板散熱系統，持續性能釋放比Pro版更強。

唯一的短板在於：機身重量達到231克，大屏單手握持有一定壓力，起售價約萬元，預算門檻極高。

適配人群：追求極致大屏與長續航的商務人士、專業攝影師、戶外工作者，以及想要一步到位、不將就任何體驗的高端發燒友，是2026年iPhone的終極形態。



5. 最後

綜上，iPhone 17系列四款機型已完成從入門到旗艦的全場景覆蓋，精準匹配不同用戶的預算與需求。iPhone 17e是性價比入門之選，iPhone 17適合追求均衡體驗的大眾用戶，iPhone 17 Pro為專業創作與重度使用而生，ProMax則是追求極致大屏、續航與影像的一步到位頂配。

購機無需盲目追高，結合自身預算、使用習慣按需選擇即可。文末完整Excel參數對比表，可直觀對照差異，幫你快速鎖定最適合自己的那款iPhone。

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