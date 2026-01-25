買Pro版手機規格只是上代標準版？拆解改名陷阱　1原因縮水又加價

如果大家眼利的話可能會發現，Apple、小米、Huawei等廠商都在樂此不疲地推Pro、Pro Max版的機型，隨後Oppo 和Vivo相信也會跟隨這個趨勢，為什麼要這樣做呢？



對於這個話題，Honor中國區智慧生活業務部部長「@林林-一枝小白兔」為大家解釋了背後的故事，歸根究底都是加價惹的禍。

在這位高層看來，隨著業界儲存（Storage）成本大幅上漲以及SoC成本進一步上升，各大廠商原本做的「標準版」和「Pro版」的定價都需要大幅提高，也就是說真正換代後，「標準版」要加價到「Pro 版」的價位了。

真正的「Pro版」價格更是要貴得多，所以各廠商為了讓消費者較易接受，於是就把新的「標準版」改名做「Pro版」，Pro版則改名為「Pro Max版」。

因此，原來的「標準版」定位就只能用一部各種縮水的新機，或者用原本定位更低系列的某個產品，改名成為更高階系列的「標準版」來頂替。

該高層還表示，今年各廠商對業界成本變化的反應速度不同，所以導致已經有好幾間廠商的產品採用了這個方式。但仔細看，雖然屬同一個系列，但「標準版」和「Pro版」、「Pro Max版」的ID外觀設計都不一樣……

「標準版」對比上一代的標準版各種縮水，而「Pro版」的規格才能對得上上一代的「標準版」，「Pro Max版」才對得上上一代的「Pro版」。所以其他的廠商不是不想做，只是未趕得及或者不敢做第一個而已。

其實講了這麼多，2026年開始各廠商的高階、中階、低階系列產品型號裡，可能都會出現很多以前根本沒出現過的定位和命名。這背後沒有什麼高深莫測、「佈大局」的玄機，純粹就是為了應對業界成本大幅上漲罷了。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】