HONOR Magic V6旗艦摺疊發佈！超輕機身塞下大電池　香港僅售這價

較早前HONOR在國內發表旗艦大摺Magic V6手機，其以低至8999人民幣（約港幣 $10240）價格，帶來薄至8.75mm摺合後厚度、219g超輕機身，頂配機型更具7150mAh超大電池，進一步加強便攜跟續航力表現。



本文刊登時HONOR Magic V6國行版已開放預售，其提供12+256、12+512、16+512跟16+1TB儲存配置，售價8999人民幣（約港幣$10240）起。預計3月13日（週五）正式出貨，在港用家能透過電商平台港澳App品牌自營店入手Magic V6國行版，標配256GB包郵到港價約$10220.2左右。

HONOR Magic V6國行版已開放預售，其提供12+256、12+512、16+512跟16+1TB儲存配置，售價8999人民幣（約港幣$10240）起。（HONOR）

而據HONOR在「榮耀手機」官方微博帳號公佈資訊，四色款（旭日金、雪域白、絨黑色、赤兔紅）以赤兔紅最受歡迎，國內電商開賣20分鐘已全線售罄。主打輕薄設計HONOR Magic V6機身接合後低至8.75mm及219g（雪域白色），內置達7150mAh電池（16+1TB款、其他配置為6850mAh）。

硬件部份裝置配備S8E Gen5晶片、7.95吋2352x2172像素OLED主屏、6.52吋2420x1080 OLED外屏，50MP主鏡、50MP廣角配64MP潛望長焦三鏡。其他Magic V6配置包括80W有線、66W無線充電，IP68/69抗水防塵機身，Wi-Fi7網絡跟aptX Adaptive、LDAC及LDHC 5.0等音訊編碼，但就不具eSIM。

