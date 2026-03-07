HUAWEI Mate X7深度評測｜極致纖薄2代紅楓影像系統提升攝影性能

HUAWEI Mate X7深度評測｜早前華為HUAWEI正式於香港發佈了新一代旗艦 HUAWEI Mate X7。今次不僅在機身厚度上挑戰極限，更將搭載第二代紅楓影像系統作為核心賣點，完全解決摺疊手機一直以來在攝影性能與纖薄設計之間的矛盾。記者實測新機近一個月，由手工、設計、屏幕、攝影效能及硬體跑分等多方面，深度剖析這款全新摺疊旗艦裝置是否物有所值。



HUAWEI Mate X7深度評測

HUAWEI Mate X7 手感的平衡

HUAWEI Mate X7 在外觀上延續著一直以來標誌性的設計語言，機身背面採用「時空之門」設計的影像模組，多維曲面與晶鑽切割工藝，看起來極強的層次及未來感。今次新增的「雲錦白」尤為亮眼，背板採用了納米纖維技術進行經緯交織，在光線照射下會產生如同霞光鋪錦般的流動效果。而記者手上的寰宇紅色機身最合適偏好低調奢華的用戶，其素皮材質擁有一種溫潤且穩重的握持手感。

HUAWEI Mate X7 摺合起來手感與一般直板手機無異

今代非常纖薄，Mate X7 在摺疊狀態下的厚度僅為 9.5mm，打開後更是只有 4.5mm，加上只有約 236g 的機身重量，拎上手與一般直板手機相當近似。超薄四曲面機身的弧度處理得當，無論是單手操作外屏還是雙手持握大屏，都能感受到極佳的貼合感與平衡感。

HUAWEI Mate X7 超薄的機身

超耐用的玄武架構

對於摺疊手機而言，結構強度始終是不少用家關注點。HUAWEI Mate X7 設計全新的「超可靠摺疊玄武架構」，由內外屏到鉸鏈系統進行了大幅強化。內屏首次採用了三層複合超韌結構，將非牛頓流體防護層、UTG 抗衝擊層與碳纖維支撐層結合在一起，可以令抗衝擊性能提升了20%，耐彎折能力更是提升了一倍。就算用家不少心墜落地上或尖銳物品擠壓時，內屏具備仍擁有強大的韌性與保護能力。

HUAWEI Mate X7 超可靠摺疊玄武架構

外屏方面，Mate X7 配備了第二代玄武鋼化昆侖玻璃，增強了抗刮擦與抗跌落的性能。鉸鏈部分則由超高強度鋼材打造，配合航天級鋁合金中框，確保了長久使用的穩定性。新機還支援 IP58 及 IP59 級別的防塵抗水功能，不僅能抵禦雨水潑濺，甚至能承受高溫高壓水流的衝擊，這在摺疊機領域屬於罕見的頂級防護水準。

頂級X-True 顯示技術

HUAWEI Mate X7 搭載了最新的 HUAWEI X-True Display 顯示技術，其8吋內屏解析度高達 2416 x 2210，峰值亮度達到 2500nits，而 6.49 吋的外屏峰值亮度更是驚人地達到了 3000nits。當記者在戶外強光環境下使用時，內外屏的內容均清晰可見，色彩飽和度與對比度表現優異。此外，內外雙屏均支援 1-120Hz 自適應刷新率與 1440Hz 高頻 PWM 調光，不僅保證了畫面的流暢度，也兼顧了長時期使用的護眼需求。

幾乎看不到摺痕的屏幕

實戰多任務處理中，8吋大屏幕的優勢發揮得淋漓盡致，透過 EMUI 15.0 系統的優化，用家可以輕鬆實現應用程式的自由分屏與協作。無論是開啟大型試算表進行辦公，還是同時開啟影音軟體與通訊軟體，可以流暢的切換與廣闊的視野都極大地提升了工作力。內屏的折痕在正常視角下幾乎難以察覺，為觀影與遊戲提供了純淨的沉浸式體驗。

第二代紅楓影像系統

令人驚訝的第二代紅楓影像系統

一直以來受限於纖薄的機身空間，摺疊手機的攝像模組往往需要在光學性能上作出妥協。然而，HUAWEI Mate X7 搭載的第二代紅楓影像系統打破了這一問題。主鏡頭配備了 5000 萬像素的超高動態傳感器，具備 F1.49 至 F4.0 的十級物理可變光圈，並結合了華為標誌性的 RYYB 感光元件，而且色彩還原度上提升了43%，進光量更增加了96%。在複雜的光影環境下，如城市夜景或逆光場景，Mate X7 仍然可以展現出驚人的動態範圍，暗部細節豐富且噪點控制極佳。

HUAWEI Mate X7非常適合街拍

此外，手機還配備了一顆 5000 萬像素的潛望式長焦微距鏡頭，採用了極緊湊潛望式結構，以配合纖薄的機身，同時提供了出色的遠攝能力與近距離微距拍攝效果。在測試中，長焦端的對焦速度準確且迅速，微距模式下則能捕捉到細微的紋理與質感。配合全新的 Ultra HDR 影像技術與 17.5 EV 的超高動態範圍，Mate X7 無疑是目前市場上攝力最強悍的摺疊手機之一。

Huawei Mate X7試相

Huawei Mate X7試相

Huawei Mate X7試相

Huawei Mate X7試相

Huawei Mate X7試相

Huawei Mate X7試相

Huawei Mate X7試相

Huawei Mate X7試相

性能表現能否應付高強度需求？

硬體性能方面，利用 Antutu跑分測試，HUAWEI Mate X7 跑出了超過 210 萬分的優異成績，這顯示其搭載的新一代晶片在性能上已完全追平甚至超越了市場上不少旗艦處理器。無論是在運行如《原神》等3A級大作，還是處理複雜的 4K 影片剪輯，系統始終保持著極高的流暢度，並未出現明顯的掉幀或卡頓現象。

新機更Mate X7 配備了 3550 平方毫米的超大 VC 散熱面積與石墨烯散熱系統。在連續進行30分鐘的高負載遊戲測試後，機身背部的熱量分佈均勻，並未出現局部燙手的情況。而在續航方面，5600mAh 的矽碳負極大電池結合 66W 有線與 50W 無線超級快充，確保了重度使用下依然能擁有一整天的電力。

AI 智能功能提升了智慧生活體驗

除了強悍的硬體，HUAWEI Mate X7 在 AI 軟體體驗上也下了不少功夫。系統內建的 AI 智能消除功能可以精準辨識照片中的雜物，並透過強大的算力補完背景，使其看起來毫無修改痕跡。而 AI 最佳表情功能則在合照時大放異彩，它能從連拍中自動選取每個人的最優神情進行合成，確保每張合照都盡善盡美。此外，AI 降噪功能在嘈雜環境下的通話表現也令人滿意，能精準過濾背景噪音並增強人聲。

總括而言，HUAWEI Mate X7 在工藝與科技之間尋求極致平衡的藝術品。不僅解決了摺疊手機厚重、脆弱的缺點，更在影像性能與核心動力上達到了巔峰水準。儘管萬多元的1售價屬於高端消費範疇，但考慮到其全方位的旗艦體驗，這無疑是目前市場上最值得關注的摺疊旗艦之一。