小米新系統HyperOS 3.1能無縫銜接iPhone？3大互聯功能雙機黨最愛

MWC 2026世界移動通信大會將於2026年3月2日至3月5日拉開帷幕，而小米已經搶先宣佈，將於2月28日在巴塞羅那正式推出年度旗艦小米17系列國際版。



除了硬件層面的更新，小米預計還將同步發布全新的澎湃OS 3.1系統。這一代系統在保持原有流暢度的基礎上，最引人注目的進化在於其對蘋果全家桶的深度適配。針對雙機黨用戶的痛點，澎湃OS 3.1帶來了三項極具殺傷力的互聯功能。

當你的iPhone收到來電或重要通知時，這些訊息將直接同步顯示在小米設備上，確保用戶在多任務辦公時不會錯過任何關鍵訊息。（unsplash@Bagus Hernawan）

1. iOS通知轉發

首先是iOS通知轉發，當你的iPhone收到來電或重要通知時，這些訊息將直接同步顯示在小米設備上，確保用戶在多任務辦公時不會錯過任何關鍵訊息。

2. 支持AirPods

其次是針對AirPods的全面兼容。在澎湃OS 3.1中，小米設備將能夠識別並原生支持AirPods全系產品，用戶只需打開耳機盒，小米手機就會像iPhone一樣彈出配對窗口，並直觀地顯示耳機的即時電量。

在澎湃OS 3.1中，小米設備將能夠識別並原生支持AirPods全系產品，用戶只需打開耳機盒，小米手機就會像iPhone一樣彈出配對窗口，並直觀地顯示耳機的即時電量。（X@sunnny1583）

3. 文件傳輸

最後是文件傳輸功能的突破，小米引入了一種類似AirDrop的互聯協議，實現了iOS設備與小米設備之間的無損文件互傳。這種打破生態壁壘的嘗試，讓照片、視頻以及文檔在不同系統的旗艦機之間流轉變得前所未有的簡單。

小米引入了一種類似AirDrop的互聯協議，實現了iOS設備與小米設備之間的無損文件互傳。（小米）

通過這套被稱為iOS Bridge的互聯方案，小米正在試圖模糊Android與iOS之間的邊界。對於那些手持iPhone但又想嘗試小米頂級影像的用戶來說，澎湃OS 3.1或許就是那個最完美的銜接點。

【延伸閲讀】小米磁吸鏡頭量產！M4/3底配1億像素 激光傳輸黑科技挑戰單反？（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】