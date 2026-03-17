iPhone 19e告別60Hz屏幕？蘋果LTPO Plus技術曝光　果粉還要等2年

iPhone 17e最大的短板在於它不支援LTPO技術，屏幕刷新率依然停留在60Hz。在Android高刷屏已經全面普及的今天，iPhone 17e的這一規格顯得有些落伍，難以滿足追求流暢體驗的用戶需求。



最新報告顯示，蘋果最快會在2028年的iPhone 19e上正式應用高刷新率屏幕。屆時蘋果將徹底淘汰過時的60Hz屏幕，意味着全系蘋果手機都將邁入高刷時代。

最新報告顯示，蘋果最快會在2028年的iPhone 19e上正式應用高刷新率屏幕。屆時蘋果將徹底淘汰過時的60Hz屏幕，意味着全系蘋果手機都將邁入高刷時代。（X@nandoprince93）

蘋果之所以計劃在iPhone 19e上普及LTPO高刷屏，是因為該公司打算在2028年為高端機型引入全新的LTPO Plus技術。這是一種比傳統方案更高階、性能更出色的顯示方案。

相比目前的LTPO方案，LTPO Plus大幅優化了能效比。它通過在驅動電路中引入更高效的氧化物薄膜晶體管，進一步降低了低頻運行狀態下的漏電現象，從而顯著延長續航。

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蘋果LTPO Plus技術（快科技提供）

目前的LTPO技術雖然能實現1Hz到120Hz的動態調節，但在極低亮度或複雜靜態畫面下的功耗仍有縮減空間。LTPO Plus改進了工藝，讓屏幕在保持靜止畫面時，驅動電壓更加穩定。

這種技術改進可以將顯示模組的靜態功耗降低約15%至20%。對於普通用戶而言，LTPO Plus帶來的直觀提升主要體現在兩個方面，首先是真正的全天候顯示功能。

由於功耗極低，未來的息屏顯示可以實現超長常駐。即便調到更高亮度或顯示更多色彩訊息時，也不會過度消耗電量，讓手機在待機狀態下依然能展示豐富的實用訊息。

其次是觸控響應的二次飛躍。LTPO Plus強化了動態刷新率切換時的瞬態響應速度，能夠有效消除在不同幀率間劇烈跳變時可能產生的肉眼微閃感，使視覺體驗更加絲滑穩定。

隨着顯示技術的不斷重構，蘋果正通過引入更高階的屏幕方案，推動全線產品向高刷新率邁進。雖然用戶還需要等待一段時間，但2028年後的iPhone全系體驗將迎來質的提升。

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