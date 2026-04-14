熱愛「返鄉下」的香港旅客而言，日本鐵路通票（JR Pass）一直是跨區旅行的省錢神器。無論是想從東京一路玩到大阪，還是深入東北探索秘境，一張全日本通用的 JR Pass 往往能省下大筆新幹線車資。然而，隨著日本國內物價及營運成本上升，JR官方宣布將由 2026 年 10 月 1 日起，正式上調 JR Pass 的售價，這亦是繼 2023 年大幅加價後的再度調整。



全線票價微升：普通車廂與綠色車廂加幅一覽

根據 JR 集團公布的最新價目表，是次加價涵蓋了所有有效期及車廂等級。以最受港人歡迎的「成人普通車廂 7 日通票」為例，價格將由目前的 50,000 日圓上調至 53,000 日圓，加幅為 6%，增加的 3,000 日圓大約相等於兩碗高級拉麵的價錢。而追求舒適度的「綠色車廂（頭等車廂／Green Car ）」用家，7 日通票的加價金額則為 4,000 日圓，新售價將達 74,000 日圓。

有效期越長的票種，加價的絕對金額亦越高。普通車廂的 14 日及 21 日通票分別加價 4,000 及 5,000 日圓，新售價分別報 84,000 日圓及 105,000 日圓。至於最昂貴的「綠色車廂 21 日通票」，加價金額更達 7,000 日圓，最終售價將攀升至 147,000 日圓。對於習慣「大長征」式遊日的旅客而言，這項調整無疑增加了規劃行程時的成本考慮。

把握最後機會：如何在加價前買到原價飛

面對即將到來的加價浪潮，香港旅客最關心的莫過於如何減輕負擔。由於加價將於 2026 年 10 月 1 日正式生效，旅客只要在該日期前購買，仍可享受現時的舊價。JR Pass 僅限以短期逗留入境資格訪日的旅客，以及符合特定海外居住條件的日本國民購買。

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目前最穩妥的平買方法，是在 10 月前透過海外官方代理或指定銷售辦事處預先購買「兌換券」。一般而言，兌換券的有效期為發出日起計三個月內，這意味著如果你計劃在今年年底或明年初出發，只要算準時間在 9 月底前購入，仍能避開這數千日圓的加幅。