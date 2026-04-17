現在任何人都可在網上發表文章／影片分享體驗，不少人在食店也是「相機食先」的，但近日網上卻熱烈討論一場YouTube食評風波。曾因市集賣淘寶貨而被全網炎上的YouTube頻道arhoTV，最近上載了一段影片，兩位主角Sunny Creamy 在一家火鍋放題店打算自費拍攝食評，卻被店家出手趕客，有「連登討論區」網民轉載影片並引發激辯，並懷疑店家因旗下另一家日式放題曾被Sunny唱衰，才因此下逐客令，事件反而令到該日式放題店名推上Google Trends HK 熱搜榜。



arhoTV 近期轉戰食評片，當中不少是關於「平價放題試伏」，今次Sunny 與 Cream就去九龍一家標榜收費$168元的火鍋放題店拍片，在店外他們更大讚裝修有誠意， 似乎並非「未入店就存心抹黑」。

Sunny Creamy放題店被逐拍片申訴！網民激辯：付費就有權拍攝嗎？

Sunny Creamy放題店被逐拍片申訴！網民激辯：付費就有權拍攝嗎？

Sunny Creamy放題店被逐拍片申訴！網民激辯：付費就有權拍攝嗎？

不過當二人剛坐下來架好鏡頭，正在拍菜單，食物都未點，就有店員衝出來中斷拍攝，指出「只有受邀的人才可以拍食評片」，更表示可以即時提供聯絡方法讓 Sunny 接洽，但他表示不打算收錢拍片，希望自己付費體驗並拍出公道的食評。

Sunny 強調自己是真金白銀付費光顧，而且並沒有動用到攝影師，只是以小型器材「拍自己食飯」，不明白為何會受到這種對待；但店方態度依然強硬，指就算不拍片也不再招待他們，二人只能離開。

網民激辯：付費食客有沒有權利拍攝食評？

影片一出，LIHKG討論區立刻湧現大量留言，網民紛紛化身判官。部分網民覺得店家反應過大，留言表示「過門都是客」，指出既然不是偷拍又有付費，質疑「禮貌講聲不可以拍攝好難嗎？」認為店家一開口就擺出趕人的姿態，未免太不近人情。不過，絕大部分網民都站在食店那邊，直接反問「自費就可以拍嗎？」有網民更一語道破重點：「餐廳雖然是公眾地方，但仍屬私人擁有。你付錢只是買他們的服務和食物，不是租了場地給你拍片！」也有人附和指私人地方當然是店主說了算，甚至諷刺他們被趕走後還要出影片大吐苦水，根本是想博取同情。

店家強硬趕客背後有內情？網上流傳的「復仇」疑雲

有網民更開始發揮「柯南上身」偵探精神，發現影片中一個小細節，才是食店趕客原因。留言指，Creamy在入場前已有印象，似乎己對一位店員有印像，更在片中說出該日式放題店的店名，網民馬上找到相關的食評片，發現該店衛生有問題，懷疑此火鍋店屬同一公司所有，擔心這次又會被「唱衰」才先發制人拒絕招待。

事件更意外將那家日式放題店的名字推上4月17日的Google熱搜，連 Threads 都有網民亦感到好奇而翻看舊片，笑指「啲蚊仔多到嚇死人」。有人因此而支持Sunny，指食店本身質素有問題，才會怕被人拍片踢爆。

轉場食麵大吐苦水，拍攝界線究竟在哪裡？

被趕走後，滿肚委屈的Sunny和Creamy唯有無奈轉場，去了一家傳統麵店吃蝦子撈麵和雲吞。吃到熱騰騰的麵條時，兩人頓時感嘆「人間有溫暖」，大讚麵店店員態度親切，與剛才火鍋店的冰冷遭遇形成強烈對比。Sunny邊吃邊在鏡頭前大吐苦水，強調自己本來是一番好意，如果火鍋好吃，變相是免費幫店家做宣傳，完全不明白為何會落得被驅趕的下場。Sunny甚至拋出一句：「平時有人付錢請我去拍片、唱歌給我聽，我都未必去！」這番自覺委屈的言論，反而惹來不少網民食花生偷笑。

網民：放蛇式試食片有存在價值

台灣網紅「Toyz」（劉偉健）曾以「美食公道伯」自居，2024年因批評另一網紅「超哥」（黃伯超）經營的日式料理店用餐「醋飯超難吃」，在店外被揮拳痛毆，引發嚴重流血衝突與網路熱議，可見網紅食評片真的攸關食店生死；如今香港飲食業經營困難，有人指不應該「再踩多腳」，但亦有反對聲音指，做得差就應該被批評。

不知大家是喜歡看這類「放蛇」式試食片，還是經由食店安排的食評片呢？又覺得Sunny與店方各自的做法有無問題？歡迎留言討論。

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