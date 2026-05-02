Xiaomi A27i 144Hz高刷屏幕$799登場！同場加映H50 Pro旗艦級掃拖

小米Xiaomi A27i 144Hz高刷屏幕$799登場，同場加映H50 Pro旗艦級掃拖｜以往擁有高更新率與專業色準的電腦屏幕往往造價不菲，但小米最近推出一款打破常規的高性價比產品，以極具競爭力的$799進軍辦公與娛樂市場。與此同時，小米同時推出H50 Pro旗艦級掃拖，具備雙機械臂的新一代掃拖機器人同步亮相，為現代家居提供更全面的解決方案。



Xiaomi A27i 具備 144Hz 高更新率

今次小米新品最受矚目的必然是全新 Xiaomi 顯示器 A27i 2026，這款 27 吋顯示器以 $799超低定價切入市場，規格上亦展現出遠超同價位產品的誠意。它採用 1920x1080 Full HD 解析度的 IPS 液晶面板，擁有 178 度的寬廣觀賞角度，確保圖像色彩在不同視角下都能維持穩定。最令人驚喜是以往多見於電競設備的 144Hz 高更新率帶入這款顯示器中，配合 FreeSync 防撕裂技術，能顯著提升動態畫面的流暢度，有效減少動態殘影與畫面延遲。

除了流暢度外，這款顯示器在色彩表現上也達到專業標準。它支援 99% sRGB 寬廣色域及 HDR10 技術，色準指標更達到 Delta E 小於 1 的水平，能精準還原真實色彩，對於有基礎繪圖或修圖需求的辦公用家而言相當實用。外觀上，三面無邊框的纖薄設計讓多機拼接變得更加美觀。針對長時間用家的健康，顯示器獲得德國萊茵 TÜV 低藍光認證，可過濾對雙眼有害的短波藍光。

H50 Pro 雙機械臂清潔死角

在居家清潔方面，小米 Xiaomi 掃拖機器人 H50 Pro 則展現了旗艦級的技術下放。該機最主要的技術賣點在於創新的「超遠外擴」掃拖雙機械臂設計。這套系統能在清潔過程中根據牆邊或家具輪廓自動延伸邊刷與拖布，實現毫米級的貼邊清掃，解決了傳統機器人難以清理牆角、邊緣及家電下方死角的缺點。機器人更擁有驚人的 15,000Pa 颶風級吸力，無論是細微粉塵還是大型顆粒，甚至地縫深處的積塵都能徹底吸淨，展現出強悍的硬件實力。

為了解決用家手動維護的煩惱，H50 Pro 配備了全能型自行清潔基座。基站內置 4 公升超大淨水箱，單次補水即可覆蓋 240 平方米的清潔面積。拖布在完成工作後會由基站以 180rpm 高速旋轉搓洗，並輔以最快 2 小時的熱風烘乾，有效避免細菌滋生與異味產生。此外，基站具備大容量集塵系統，單一集塵袋可收納約 75 天份量的垃圾，大幅減少用家清理集塵盒的頻率。機器更加入智慧地毯偵測，遇到地毯時會自動抬升拖布 10 毫米並增強吸力，避免弄濕地毯，售價為＄2,799。