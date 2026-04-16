來到4月中，香港仍處於回南天，未來一星期，相對濕度最高達95%，洗完的衣物難以晾乾之餘，加上不少家庭都已開冷氣，騎樓、曬衫位都是又濕又焗，經常散發出一陣難頂的「罨味」。別以為增加洗衣液／洗衣球份量，延長洗衣時間就能解決霉臭問題。有洗滌專家指出，出來「洗極衣服都臭」的情況，你的洗衣機槽可能已「比馬桶更骯髒」、必須清潔！另外，你亦可能一直用錯方法清衫，不僅衣服永久發臭，更會縮短布料壽命、或引發皮膚疾病。



本港將一連九日有雨；及相對濕度最高達95%。（天文台截圖）

拆解衣物愈洗愈臭的元兇：汗水蛋白質與細菌發酵

為何有些衣服即使乾透，穿上身一出汗又會立刻變臭？這主要與衣物材質有關。市面上的速乾運動衣大多採用聚酯纖維（Polyester），這種物料雖然不吸水、能快速排汗，但其微小孔洞極易吸附皮脂、汗液與細菌。當汗水中的蛋白質與皮膚油脂混合，再卡在纖維內發酵，就會產生難以洗走的臭味。若長期處理不當，汗水的酸鹼值更會破壞布料結構，令衣物失去彈性、褪色甚至脆化；殘留的細菌更可能導致穿著者皮膚過敏或生暗瘡。

拆解衣物愈洗愈臭的元兇：汗水蛋白質與細菌發酵（AI生成圖片）

專家警告：清洗衣物必避開的5大禁忌

為了保護衣物及確保徹底洗淨，大家必須避開以下五個常犯的洗衣禁忌：

1. 運動後沒有即時清洗｜很多人認為衣服只有少許汗水，沒有濃烈臭味便「重用」多穿一次，其實會令細菌在悶熱潮濕的環境下幾何級數繁殖。即使表面看似乾爽，實質已被嚴重污染。

清洗衣物必避開的5大禁忌｜1. 運動後沒有即時清洗

2. 與毛巾及內衣褲一同混洗｜為了貪方便，不少人會將所有衣物一次過機。但毛巾、牛仔褲等屬於高纖維或粗重物品，清洗時容易掉毛。這些毛絮一旦黏附在速乾衣的微細孔洞上，不僅會破壞其排汗性能，更會加速布料磨損和起毛球。

清洗衣物必避開的5大禁忌｜2. 與毛巾及內衣褲一同混洗

3. 誤用熱水貪快洗｜一般人以為高溫殺菌最好，但高溫正正是洗衫大忌！汗水含有蛋白質，一旦遇上高溫熱水便會凝固，將污垢及臭味牢牢鎖在布料纖維之中，令異味永遠洗不掉。專家建議使用20度或常溫水洗滌即可

清洗衣物必避開的5大禁忌｜3. 誤用熱水貪快洗

4. 倒入過量洗衣液｜過量的洗衣液只會殘留在衣物纖維上，堵塞排汗孔，令衣服產生悶臭或霉味。如果衣服已有頑固異味，運動品牌建議可嘗試「白醋浸泡法」：以一份白醋混合四份冷水浸泡衣物，利用酸性物質有效溶解油脂、污垢和細菌，比起單用大量洗衣液有效得多。

清洗衣物必避開的5大禁忌｜4. 倒入過量洗衣液

5. 沒有將衣服翻轉清洗｜引起異味的皮脂和細菌，絕大部份都殘留在緊貼皮膚的衣物內側。如果沒有將衣物翻轉就放入洗衣機，水流便無法直接沖刷最骯髒的內層，令洗滌效果大打折扣。

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拯救發臭衣物：正確洗衣4大步驟

針對潮濕天氣及運動衣物，專家建議遵循以下四個步驟：

1. 即時處理： 脫下衣物後應馬上攤開晾乾或用水簡單沖洗表面鹽分，切忌屈成一團。

2. 分類清洗： 將排汗衣物與一般居家服、毛巾分開清洗，避免交叉感染及磨損。

3. 慎選洗劑： 選用中性、抗菌或除臭型洗衣液，絕對不要使用強鹼性或含漂白劑的產品，以免破壞纖維。

4. 保持通風： 洗完後必須第一時間取出，並立刻晾在空氣流通或有抽濕機輔助的地方。

拯救發臭衣物：正確洗衣4大步驟

治標先治本：日本專家教路3大洗衣機防霉保養法

衣服洗不乾淨，隨時是因為洗衣機本身太骯髒！日本家電專家指出，如果洗衣機長達半年沒有清洗，機內積藏的霉菌量絕對超乎想像。

1. 千萬別將洗衣機當作污衣籃｜很多人習慣將每天替換的髒衣服直接掉進洗衣機內暫存，這是一個極度錯誤的做法。機身內部本身已經潮濕，加上髒衣服的汗水，會令機身變成霉菌溫床。正確做法是將待洗衣服放入通風的洗衣籃中，直到開機前一刻才放進洗衣機。

髒衣服不要直接掉進洗衣機內暫存，正確做法是將待洗衣服放入通風的洗衣籃中，直到開機前一刻才放進洗衣機。

2. 定期清理棉絮過濾網及洗劑盒｜每次洗完衫後，必須清空機內的棉絮過濾網。因為過濾網上濕透的棉絮如果不及時清理，會令洗衣槽長期保持高濕度。同時，洗劑盒亦要定期刷洗，避免殘留物成為霉菌的營養源。

每次洗完衫後，必須清空機內的棉絮過濾網。

洗衣機濾網含菌量高馬桶530倍！專家教7招徹底清潔 附9大清潔謬誤

3. 善用「槽洗淨」與「通風」功能｜洗完衣服後，務必打開洗衣機門，讓內部水氣自然風乾（如家有小孩或寵物須注意安全）。此外，現時新型洗衣機多配備「自動洗淨」或「風乾」功能，建議每週至少使用一次，利用強水流清除殘留的柔順劑和皮屑，從根源杜絕霉菌與異味。

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資料來源：saita IG @oneminmicro