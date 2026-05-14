Samsung Galaxy Z Fold 8規格偷跑！Wide版棄長焦鏡頭兼電池縮水

距離SAMSUNG發表新一代摺芒手機的時間越來越近，近日海外媒體流出了有關Galaxy Z Fold 8系列的最新消息。據報廠方計劃於今年7月的發佈會上，推出兩款書本式大摺手機，分別為標準版Galaxy Z Fold 8以及全新的衍生型號Galaxy Z Fold 8 Wide。



最新曝光的資訊，主要集中在機背鏡頭配置上，當中Z Fold 8 Wide確認將採用深綠色作為主打標誌性配色，並在機背相機模組佈局上作出調整，改用雙鏡頭設計方案以區分產品線。

據報廠方計劃於今年7月的發佈會上推出兩款書本式大摺手機，分別為標準版Galaxy Z Fold 8以及全新的衍生型號Galaxy Z Fold 8 Wide。（X@Saurav_DJ47）

在攝影規格方面，消息指SAMSUNG Galaxy Z Fold 8 Wide的機背雙攝組合由一枚F1.8光圈的廣角主鏡頭，以及一枚F1.9光圈的超廣角鏡頭組成。相關資料顯示這兩枚感光元件均為5000萬像素，並很大機會同時支援自動對焦功能與8K 30fps影片錄製。

最新曝光的資訊主要集中在機背鏡頭配置上。（X@Saurav_DJ47）

至於自拍方面，該機的機面外屏與摺疊內屏，預計將各設有一枚1000萬像素的前置鏡頭，對影像有較高要求的用家，亦可利用機背主鏡頭搭配外屏預覽進行高質素自拍。相比之下，常規版本的Galaxy Z Fold 8預計會維持三鏡頭配置，保留獨立的長焦距鏡頭以應對遠攝需求。

Z Fold 8 Wide規格 傳只配4800mAh電池

核心硬件效能上，預期兩款Galaxy Z Fold 8系列新機都會搭載全新的Snapdragon 8 Elite Gen 5流動平台，並提供最少12GB RAM及256GB ROM儲存空間起步。

續航表現方面，標準版Z Fold 8有望內置5000mAh容量電池，而Z Fold 8 Wide則可能配備略細的4800mAh電池。

市場分析指出，基於Z Fold 8 Wide採用了雙鏡頭設計且電池容量稍減，其產品定位及最終定價預期會比標準版更低，為預算有限但想體驗大屏摺機的用戶提供多一個選擇，不過確切的開賣資訊與售價仍有待SAMSUNG官方作進一步公佈。

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