撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-10 15:40

WhatsApp 新私隱條款死線將至，未轉會的用戶如果仍「十五十六」應否接受條款，以及擔心 5 月 15 日後，帳戶會有什麼問題？近日 WhatsApp 又更新了官網的安全和隱私內容，再更新了未接受新私隱條款的後果，突然改口不再刪除帳號，不過將加入兩大限制帳號功能的細節。

👇👇WhatsApp再更新私隱條款 兩大魔鬼細節限制帳號功能👇👇

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資料來源：WhatsApp

就算 5 月 15 日後，不接受條款也能保留帳號，但在功能限制下，WhatsApp 用戶仍要面對去留問題，只是不用急於 15 日前導出對話記錄。想了解如果備份﹑註銷WhatsApp﹑把 WhatsApp Sticker 搬去 Signal 等教學，可放大以下圖片了解：

👇👇兩類用戶豁免分享數據予 Facebook 4步教你 check WhatsApp 設定報告👇👇

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👇👇5步註銷WhatsApp帳號👇👇

WhatsApp備份+匯出留底教學！點圖放大睇如何5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

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iPhone用家唔使用電腦都可以將WhatsApp Sticker搬去Signal👇👇

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