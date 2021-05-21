撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-05-21 14:54

Excel除了可以計數，還可以有甚麼用途？80歲的日本伯伯堀內辰男花將Excel變成繪畫工具，鑽研21年，成功畫出一幅又一幅極細膩的浮世繪畫作，最後更畫到衝出世界，奪得國際大獎，堪稱Excel界米高安哲羅（Michelangelo）。

驟眼看完全不會看得出作品是用Excel畫。（圖片來源：pasokonga.com）

不少人眼看著Excel中的公式和數字便感到頭痛，不過80歲的伯伯堀內辰男就不是這麼認為。別人畫畫靠畫筆，堀內辰男卻靠滑鼠，在一格格空白的Excel中繪出他的小天地。之所以會有這麼創新的畫畫方法，全因一個字：「慳」，令堀內辰男不想花錢學畫畫。

👇🏻👇🏻日男阿伯用Excel畫浮世繪，原來靠呢個工具畫？👇🏻👇🏻

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靠著Excel內置的基本工具，堀內辰男畫出令人驚豔的作品。在他的作品中可以看到大量自然風景的元素，例如富士山、櫻花、雪景、瀑布等。👇🏻👇🏻【點圖放大看】神人堀內辰男用Excel畫嘅作品👇🏻👇🏻

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