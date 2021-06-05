撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-05 07:00

WWDC 2021直播連結｜外媒預測8件新品登場！iOS15、新版14吋／16吋MacBook Pro外還有什麼？Apple WWDC 2021（World Wide Developer Conference／全球開發者大會）的新品發布會即將在美國時間6月7日舉行（香港時間為6月8日凌晨1時）。WWDC一向都是新系統的發布時機，因此iOS 15、iPadOS 15、macOS 12等新系統就必定會登場。不過有傳如MacBook Pro、iPad及AirPods 3都有機會在今次發布會登場，立刻為大家盤點8件外媒預測／最想登場的新產品，以及一些「滄海遺珠」。

Apple WWDC 2021的Keynote發布會於香港時間6月8日凌晨1時舉行，不少外媒預料今次Apple發布會將會有大量「東西」發布，如iOS 15、macOS大幅更新；新MacBook Pro等。而外媒9to5mac更預測8件或會在發布會登場的產品，以及網民投選最想有哪件產品推出。

Apple WWDC宣傳圖片中，外媒指左邊女孩眼鏡面上emoji代碼或許是今次WWDC的隱藏彩蛋（飲食、睡眠、電腦），或是將推出新MacBook Pro的提示。（Apple）

👇👇即睇今年WWDC 2021外媒預測8件新品，以及多款滄海遺珠👇👇

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想追貼今年Apple WWDC 2021會有什麼新產品推出？可留意當晚《香港01》科技玩物頻道的直擊報導！

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