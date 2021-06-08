撰文：鍾世傑
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iPadOS 15｜專為iPad平板電腦而設的新一代作業系列已在 WWDC21 登場，究竟你手中的iPad／iPad mini／iPad Pro 能否支援今次系統升級？即睇全19代能夠升級為iPadOS 15的蘋果平板一覽表。
新一代iPadOS 15基本的硬件要求與iPadOS 14相同，最低要求為使用 Apple A8 處理器的2014年舊型號，究竟是那一款舊iPad？
全19款支援iPadOS 15升級iPad機種 全列表，即睇你的平板電腦OUT未！（點圖放大）
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iOS15 支援升級20機種全列表（列表連結）
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