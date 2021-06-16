撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-16 17:05

【$5000電子消費券/電子消費券】政府於財政預算案宣布推出$5000電子消費券計劃後，選定支付寶AlipayHK、八達通Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付WeChat Pay Hong Kong這四間營運商協助推行，並預計2021年7月開始接受登記。營運商為迎接派錢計劃都各出奇招，推出早鳥優惠，希望率先搶客！

財政司司長陳茂波早於２月宣讀新一份財政預算案時表示會向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，派發5,000港元電子消費券。（資料圖片 / 李澤彤攝）

當大家心大心細未知選用哪個營運商之際，記者就整合每間平台之開戶教學及優惠合集，方便大家選擇。沒想到支付寶、微信支付原來都推出早鳥優惠，額外送贈現金電子禮券，率先搶客！

👇👇（支付寶、香港微信支付、Tap & Go）電子支付開戶教學+優惠懶人包👇👇

+ 23 + 23 + 23

另外，八達通早前都計畫讓用戶提升儲值額，由上限1000元提升至3000元，增加八達通消費的選擇！

👇👇（八達通）電子支付開戶+提升儲值教學👇👇

+ 10 + 10 + 10

雖然5000元電子消費券最快於6月下旬公布詳情，不過資科辦總系統經理（網絡安全）蕭錦榮曾經透露，市民可以經智方便登記政府將推出的電子消費券。相信大家都好好奇申請資格及網上登記方法吧！

👇👇＄５０００電子消費券申請資格＋網上登記方法👇👇

其實智方便自從去年12月推出，陸續加入多項常用政府及公用事業如兩電一煤的網上服務，確實方便廣大市民，如今智方便已經有38萬人登記。「智方便」App可於App Store、Google Play下載，不過只支援Android 6.0或以上、iOS 9.0 或以上的版本用戶。

同場加映：智方便App懶人包｜登記及公私營服務功能一覽 新冠疫苗都關事？

如果想了解更多「智方便」的功能、服務及登記流程，即看懶人包！ 👇👇【點圖放大看】👇👇

+ 15 + 15 + 15

即睇內文：智方便App懶人包｜登記及公私營服務功能一覽 新冠疫苗都關事？

同場加映：訛稱$5000消費券提前領 騙徒新手法！ＷhatsApp偷個人資料盜存款

香港警方近日接報，有騙徒冒充銀行職員透過 WhatsApp 發訊息給受害人，表示可以預先登記領取「政府$5000 電子消費券」，並要求以受害人的身分證、住址證明文件與及戶口資料等經 WhatsApp 發送。

有騙徒冒充銀行職員透過 WhatsApp 發訊息給受害人，表示可以預先登記領取「政府$5000 電子消費券」（模擬對話圖片）

騙徒在獲得資料後以上述文件向電訊公司以遺失 SIM 卡為由補領 SIM 卡，再以手機號碼開立網上虛擬銀行戶口，繼而以銀行內的轉數快功能為手機錢包充值，受害人在發現戶口金錢被轉走後懷疑受騙，再報警求助。

👇👇慎防受騙、保護好 5 項個人資料👇👇

即睇全文：訛稱$5000消費券提前領 騙徒新手法！ＷhatsApp偷個人資料盜存款

同場加映：財政預算案電子消費券｜AirPods Max/B&O 11件$5000數碼產品推介

財政預算案政府派錢$5000，雖然暫時知這$5000，會分5個月，每個月1000蚊入落不同的電子支付戶口，但不少人都已經考慮如何使盡這些錢。今次記者就搶先為大家精選11件，今年最實用、型格，價錢約$5000左右的數碼電子產品，由耳機、喇叭、手提電腦至吸塵機樣樣都有。

👇👇即睇盤點11件5000蚊前後，值得入手的數碼產品👇👇

+ 6 + 6 + 6

瀏覽全文：財政預算案電子消費券｜AirPods Max/B&O 11件$5000數碼產品推介

同場加映：財政預算案電子消費券｜高達/EVA/超合金 18件$5000買到的Figure

買玩具其實不需要一次過拿$5000在手，因為大部份貴價玩具都需要事前預訂，頭筆錢就剛好可以做訂金了（約1至2千）。記者精選18件高消費超合金／figure，有高達、Metal BUILD、EVA，助你用盡五千蚊。👇👇👇

😍😍11款幫你使盡5000元消費券的玩具figure👇👇

+ 42 + 42 + 42

瀏覽全文：財政預算案電子消費券｜高達/EVA/超合金 18件$5000買到的Figure