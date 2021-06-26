撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-26 07:00

iOS 15 developer 已經推出，預計會和往常一樣隨 iPhone 13 一同推出，但並不是任何 iPhone 都可能更新，一些舊款 iPhone 有機會因機能問題，沒法支援新的 iOS 系統。Statista 網站近日統計歷代 iPhone 支援的 iOS 版本，發現有兩款竟經歷了7 代 iOS，其中一部更被譽為「iPhone 神機」。

👇👇iOS 更新 iPhone 相容型號統計 其中兩款用足7代 iOS👇👇

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iPhone 6s

根據 Statista 網站的統計，iPhone 6s版由 iOS 9 至最新的 iOS 15 都可更新使用，換句話說，iPhone 6s 可用足 6~7 年，並享受最新的軟件功能。難怪 iPhone 6s 一直在很多果迷心中是「一代神機」，有沒有讀者也仍然使用 iPhone 6s 呢？

資料來源：Statista

同場加映：港產iPhone Widget 一裝桌面顯示巴士預報 《Datatone》7大功能

iPhone 香港實用 Widgets｜iPhone Home Widgets 功能自 iOS 14 版本推出以來大受好評，除了日期、天氣等資料之外，Widgets 可以顯示的資料還有很多。



有香港開發者就整合了香港不同公／私營機構發放的開放數據，開發出名為《Datatone 數據通》的 iPhone App，安裝之後即可以為 iPhone 添加最少 7 個實用 Widgets。

👇👇👇按圖放大看《Datatone》7 大實用 Widgets 資料介紹👇👇👇

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同場加映：iPhone誤連這名稱WiFi 連線能力即癱瘓 重開機都無效｜附解決法

iPhone Wi-Fi Bug｜iOS 系統定期都會發布新版本、iOS 15 亦在不久前發表，但在系統內潛藏的程序故障（Bug）卻是滅之不盡。在日前就有人發現 iPhone 若然誤與某個特定名稱的 Wi-Fi 網絡進行連接後，該 iPhone 的 Wi-Fi 連線能力即告癱瘓，威力頗為強大。

👇👇iPhone Wi-Fi 連線 Bug 5 步簡單解決👇👇

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同埸加映：Android用戶快刪！8款病毒Apps含小丑惡意程序 偷錢盜個人資料

Android 病毒、惡意程式｜Android 系統的開放性雖然高，但其保安系數低卻是人所共知，較早前又有新一批被植入「小丑」惡意程序的 App 被上架至 Google Play Store 之上，用戶不小心處理除了可能被偷個人資料，更可能有金錢損失！

👇👇8 個 Android Apps 被植入 「小丑」程序用戶 快刪保平安👇👇

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