撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-21 18:03

越來越多人關心個人健康情況，健身室和瑜伽教室如雨後春筍般開設，更戴著智能手錶追蹤身體數據。今日（21／6）是聯合國定下的「國際瑜伽日」，你又做運動了嗎？還未的話，Apple Watch用家可以邊做瑜伽，邊拿走節日限定的獎章和 Sticker。

（Apple 圖片）

Apple 連續3年為「國際瑜伽日」推出限定獎章，只要用家在今日戴上 Apple Watch，並完成20分鐘以上的瑜伽體能訓練，即可得到2021年的節日限定獎章，以及3個和瑜伽動作有關的 iPhone Sticker。

透過 Apple Watch Series 6 的 4 組 led 和 4 個光電二極體組成的血氧感測器，配合先進演算法，15 秒就能知道血液含氧量。再配合 iPhone 的「健康」app，就可以迅間了解身體狀態，決定合適強度的瑜伽訓練，保持健康的身體。

👇👇Apple Watch「國際瑜伽日」節日限定獎章及Sticker👇👇

同場加映：Apple Watch家人共享設定教學 學識後無需iPhone可撥電話/傳訊息

WWDC21 提到香港的 Apple Watch 用戶也可以透過「家人共享設定」功能，讓沒有 iPhone 的家庭成員，也能夠透過 Apple Watch 開啟部份額外功能，如撥打電話﹑傳送訊息﹑分享位置等。香港也有兩個電訊商推出相關計劃，一張 eSIM 令 Apple Watch 的性能「解鎖」。

👇👇Apple Watch家人共享設定教學👇👇

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