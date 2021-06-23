撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-23 12:48

Android 病毒、惡意程式｜Android 系統的開放性雖然高，但其保安系數低卻是人所共知，較早前又有新一批被植入「小丑」惡意程序的 App 被上架至 Google Play Store 之上，用戶不小心處理除了可能被偷個人資料，更可能有金錢損失！

8 個 Android Apps 被植入 「小丑」程序、用戶快刪保平安

今次被發現的病毒 Apps，內藏名為「Joker（小丑）」的惡意程序，一旦安裝及開啟，Apps 不單會盜取用戶的聯絡人名單、裝置資料、短訊等個人私隱，更有可能會自行為用戶訂閱一堆昂貴又無用處的月費服務，相當危險。

這些惡意程序不但偷偷盜取資料，更會以訂閱方式明搶用戶金錢，本質就如 DC 漫畫中的反派「小丑」一樣危險（電影《Joker》劇照）

雖然在收到有關通報之後，Google 已經將涉事的 8 個 Android Apps 從 Google Play Store 下架，但由於這些 Apps 看上去都是安全且實用的工具 Apps，用戶最好檢查一下自己的手機有否安裝以下8個 Apps 的任何一個並即時刪除。👇👇👇

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同場加映：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4

由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

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同場加映：消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？

消委會最新的報告中，分享了每個電腦用家都關心的內容，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，發現部份免費軟件的效能可與收費軟件媲美。消委會同時對 Windows 和 MacOS 系統的網絡安全軟件進行評分，如想加強網絡安全又不想花錢買收費軟件的話，可參考以下評分結果：

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 免費軟件防毒效能媲美收費軟件👇👇

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