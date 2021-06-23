撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-23 19:02

台灣營養師趙函穎曾經在網誌上推薦「8杯水減肥法」，指出如果在既定時間內喝水，一個月就可能瘦上10磅！不過大家平均一日飲幾多杯水呢？打工仔忙於工作，不時做到口渴先記得飲水。眾所周知，人體有70%是由水分構成，想多飲水，其實可以用一些飲水App，定時提醒自己飲水並記錄，做到見字飲水！

（營養師趙函穎的減肥瘦身輕時尚＠YouTube截圖）

台灣營養師趙函穎表示水分有助身體排毒、燃燒脂肪、增加肌肉！如果身體缺水會令毒素積聚，繼而使肌膚變得暗啞失去光澤。她建議大家在喝水的時候，盡量是小口小口喝，不要一次就灌800 CC，否則就不能讓身體幫助排毒。每天應該喝上8杯250毫升的水，避免以其他帶糖份的液體取代。易水腫體質的人。如果想多飲水，以下3個定時提醒、記錄飲水App推介。

👇🏻👇🏻定時提你飲水、記錄飲水狀況！3大App推介【點圖放大】👇🏻👇🏻

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大家都不妨參考黃金飲水時間，讓手機定時提醒自己夠鐘飲水。大家可以利用iOS捷徑設定提醒通知！

👇🏻👇🏻簡單4步教你設定！【點圖放大】👇🏻👇🏻

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