$5000消費券 ASUS BR1100F 筆電實試｜肺炎疫情之下，學童遙距學習、打工仔在家工作，忽然一部筆記本型 Notebook 電腦成了必需品，ASUS 近來在港推出的 BR1100F 就打著堅固、耐用的實用旗號而來，除了主攻教育市場，或者也是不少辦公用戶想要試試的新作。



ASUS BR1100F 防撞機身上手、外型幾分似 ToughBook？

由於是以實用用途為主軸，ASUS BR1100F 的機身設計主走平實路線，又因為要加強保護至MIL-STD-810H 軍規防撞水平，BR1100F 的機身四邊都加上灰色的塑膠物料，與 ASUS 旗下其他筆電如 ZenBook 或 VivoBook 等截然不同，真要比較的話，BR1100F 會比較像一部低配版的 Panasonic Toughbook。👇👇👇

打工仔、教育適用配置

另一方面，BR1100F 既以實用為主，機身上的配置就十分全面，除了 I/O 插槽齊全，亦有幾個獨家配套，使其用於教育／辦公的價值更大👇👇👇

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文書入門級處理力

ASUS BR1100F 的外在相當實用，而內裡的處理能力方面亦的確沒有任何驚喜可言，其處理器為 Intel Pentium Silver N6000，於定位上僅僅超過 Intel Atom，可以應付一般文書需要，偶而看看片還可，但如果想用來打機就基本無望。

ASUS BR1100F 現已在香港推出，其售價為＄4,998，剛好用政府發放的消費券買還有＄2找續，其處理效能的確難以與主流的 Intel Core 機種相比，然而對於文書、教學需要而言，這樣的低端配置反倒成了優點，而其軍規防護機身亦是另一吸引之處。

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HP Elite 系列筆電功能設計俱備，然而價錢都稍貴，如果需求不多、只要一部文書手提電腦，腦場都有不少價錢實惠的選擇，以下 9 部筆者在腦埸精選的機型應該適合用來參考👇👇👇

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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譚仔三哥 Ian＠MIRROR 廣告經典手機｜譚仔三哥米線日前推出新廣告，其中男、女主角分別由 MIRROR 的 Ian 陳卓賢以及小薯茄的阿冰出演，有眼尖網民就在廣告片中找到舊年代的經典手機身影，經《香港01》科技玩物記者仔細研究，發現當中至少有著 5 部經典手機，不知各位又可以認到幾多？

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