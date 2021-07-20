手機防水測試｜踏入夏天，又是風季、雨季時節，雖然現在很多智能手機都有 IP67／68 的防水認證，但其實手機的防水性能會因著使用時間等各種因素而衰減。

想知道自己的手機防水功能是否有效？《香港01》科技玩物頻道介紹一個 App可供用家自行檢查手機防水狀態！



失去防水保護的手機，遭撥水或浸水後一樣會有入水情況、做成機件短路，做成不可逆轉的傷害（網上圖片）

專用 App 10 秒檢查手機防水性能、惟需要一硬件支援

目前手機的防水性能，其實都是出自幾種常用的防水手段，最常見的是防水塗層以及防水膠條，而這兩種方法雖然有效，但隨年月增長，這些措施都會逐漸失效。

有開發者就為 Android 手機度身訂造了一個測試 App，只需要 10 秒加一個簡單步驟就可以初步檢測到手機內的防水措施是否仍然有效，只不過過程中因為需要氣壓計的數據，暫時就未可以支援全部 Android 機種。如果不知道自己的手機是否有氣壓計，其實在安裝過程中可以一併測試👇👇👇

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至於 iPhone 用戶，由於 Apple 方面未有開放氣壓計權限作檢測用途，暫時就未有相似的 Apps 進行防水檢驗用途，不過想知道自己的 iPhone 是否對水份免疫，其實也有一個簡單的方法可以為其進行初步體檢👇👇👇

每部 iPhone 其實都加入了一張水份試紙，拆開 SIM 卡槽後可以強光照射圖中位置，如果試紙為銀色或白色，即 iPhone 未被水份入侵，然而如果試紙變成紅色，即 iPhone 的防水功能或已經失效（蔡浩騰 攝）

手機入水專家5招增生還率 用風筒吹超錯

既然用戶不能完全依賴手機的防水功能，若手機不幸跌落水，又應該如何急救呢？早前我們就訪問過專家，原來有招數比放入米缸更有效更實際！👇👇👇

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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