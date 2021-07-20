運動手錶成都市人的手錶新寵，Apple Watch相信是最多人用的產品之一。皆因它可以看時間之餘又可以計卡路里、步數，帶著上山下海都不是問題。不過每日帶著，緊貼在身上的Apple Watch其實內藏極多細菌和污跡，從來沒有清潔過的你，就要看Apple官方教路如何正確清潔Apple Watch了。



早前Apple官方更新清潔產品新指引，提醒用戶切勿使用含氧化氫（俗稱雙氧水）或含漂白水的產品清潔iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等蘋果產品。

像Apple Watch這種每日帶著的貼身電子器材，不定時清潔就會導致錶面佈滿油光和指模，錶帶亦暗藏汗跡和細菌。Apple官方就教如何正確清潔Apple Watch，及可以使用甚麼消毒劑清潔。

Apple Watch日日帶在身上，當然需要定時清潔。（網上圖片）

可以使用的清潔劑類型：



Apple建議可以使用 70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏 Clorox 消毒濕紙巾來輕拭 Apple Watch。

9步驟動手清潔Apple Watch



【第一步】

清潔前，先拆卸錶帶和關機，並保持Apple Watch乾爽。

清潔Apple Watch第一步，需要拆卸錶帶和關機。（Credit: The TC@YouTube）

【第二步】

可用清水稍微沾濕抹布擦拭，或者將清水放入噴樽灑水沾濕Apple Watch，先去除表面的污跡。

清潔Apple Watch第二步，可以微沾濕抹布擦拭錶面。（Credit: The TC@YouTube）

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