hololive規定VTuber拒收禮物免中之人曝光　原因竟與Apple有關

對於粉絲而言，能夠看到偶像使用自己送的禮物，或是分享照片是最為開心的事情，但隨著科技進步，許多產品上都帶有定位、追蹤相關技術，對於VTuber（虛擬偶像）的中之人來說，真面目更少被粉絲所知道，因此為了怕中之人曝光，以及近期上市的AirTag造成中之人煩惱，hololive將規定以後旗下藝人「只接受信件」，不收實體禮物以防危險。



近期在hololive各藝人實況中，包含兔田佩克拉（兎田ぺこら）、白上吹雪（白上フブキ）等，都證實公司未來明確規定將不接受粉絲實體禮物，以信件為主，這個作法的原因並不是因為太多禮物造成公司困擾，而是因為近期某公司推出的「小小圓圓定位裝置」，如果藏在禮物中，中之人的面貌、行蹤等等就會開始遭到曝光，而以往公司並不會特別拆開來檢查禮物，因此為了旗下藝人安全，未來將實行此規定。

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對於他們所提到的「小小圓圓定位裝置」，不難猜出就是近期Apple所推出的AirTag，AirTag不僅體積小，很容易藏在禮物盒、夾層等地方，只要在事先先連接，在允許範圍內就會通知所綁定的Apple裝置，將其位置傳送到原使用者手上，如果Cover並未檢查禮物，就直接寄到中之人的家中，很容易就會讓其地址曝光，更無法想像狂粉會有什麼舉動。

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