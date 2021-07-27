Nokia 三防手機｜雖然市場對於 Nokia 品牌的旗艦機仍然有一定的期待聲音，但目前執掌 Nokia 品牌的 HMD Global 的目標卻並非旗艦規格機、反而繼續開發特別定位的藍海市場；就在今日（7 月 27 日）稍早時間，他們就發表了一部市場上暫時仍相當罕見的 5G 三防機種 Nokia XR20。



Nokia XR20 三防纖薄 5 大賣點、惟一個缺點「趕客」？

如果單看機身設計，或者真難以想像 XR20 是一部三防機種（圖 Nokia）

三防機予人的印象向來比較厚重、屏幕亦會較為細小、細邊，但 Nokia XR20 在提供 MIL-STD810H 軍規防護的同時，就依然擁有 6.67 吋大屏幕，又將機身厚度控制在 10.6mm。

👇👇👇按圖放大看 Nokia XR20 賣點、規格以及機身圖片👇👇👇

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另一方面，為了強調 XR20 的耐用，HMD Global 又找來足球名宿 Roberto Carlos 卡路士同埋 Lisa Zimouche 以足球重炮轟向 XR20👇👇👇

目前 HMD Global 方面公布的 XR20 售價為＄550 美元，換算為港幣即約＄4300 左右，如果將處理規格更優先考慮的用戶或會認為只得 S480 處理器的 XR20 性價比較低（留意同類規格的小米出品隨時不用＄1000），而究竟多出來的三防規格能否值回票價，則屬見仁見智。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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