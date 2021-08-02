8月1日政府派發第一期消費券，全港多區都有便利店大排長龍！OK便利店推出領取消費券現金獎賞，市民只要在推廣期內於OK便利店以八達通成功領取消費券，就可以額外獲贈20元OK現金券。然而期間若然做錯一件事，就會錯失收到現金獎賞機會，所以領取之前不妨先留意以下8件事！



【注意1：現金券領取日期】

留意領取日期是2021年8月1日至8月14日，只要在推廣期內，於OK便利店以八達通領取消費券，就可以獲4張$5現金獎賞！

👇👇OK便利店領取前做錯哪件事會無錢？領取前必知8件事！👇👇

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如果以八達通領取消費券，不妨考慮將實體八達通卡轉移或者加入八達通至電子錢包Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay，藉此使用消費券就可以獲得高達$100八達通增值額的迎新優惠！

【iPhone 及 Apple Watch】

不少蘋果迷都有使用電子錢包Apple Pay的習慣，原來只要在iPhone或Apple Watch加入八達通，亦或將實體八達通卡轉移入去，並且使用消費券就可以分別賺取$50及$100增值額！然而推廣期設有時限，而且名額有限，建議大家還是快點登記吧！今次八達通領取方法步驟多多，完成第一步之後，都依然要填寫登記表格！

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政府電子消費券計畫將於8月1日（周日）派發第一期2,000元！如果想買價值8000元的洗衣機，其實可以和親人朋友跨平台合併消費券購買。5間電器商豐澤、友和、百老匯、蘇寧及衛訊，已推出合併消費券購買方式，有些甚至分上下兩期付款，下文會一一教你。

👇👇5大電器商拆單／合併單／分期付款方法一覽👇👇

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