ZFold3、Flip3摺機雙響　Samsung發布會4大新品功能、售價懶人包

Samsung Z Fold3、Flip3 發表｜Samsung 在今日（8 月 11 日）晚上舉行新一輪的 Unpacked 發布會，不過今年發布會的主角並不是往常在這時間登場的 Note 系列新機，取而代之卻是 Galaxy Z 系列的兩部摺機新作 Galaxy Z Fold3 以及 Z Flip3，隨之而來的還有新智能錶 Galaxy Watch4 系列以及耳機 Galaxy Buds2。



Galaxy Z Fold3 摺機開路！Samsung Unpacked 發布會 4 大新品懶人包

手機、平板一翻切換：Samsung Galaxy Z Fold3 5G

作為 Samsung 正統摺機系列的第三代，Galaxy Z Fold3 保持著上兩代的內摺式雙屏設計，不過就將之定位成一部工作、創作型的旗艦手機；另外，Galaxy Z Fold3 亦是市場上第二部採用屏下鏡頭的手機（小米 Mix 4 剛好早一日搶走了「頭啖湯」），但如果將「摺機」元素都一併考慮，Galaxy Z Fold3 就是首部帶有屏下鏡頭的可摺疊手機了。

今代 Galaxy Z Fold3 及 Flip3 的機身物料及設計亦加強耐用度，除了採用比上代強 10％ 的鋁金屬物料，更首次加入抗水能力，認證等級為 IPX8、即可以在 1.5 米水深沉浸 30 分鐘。（圖 Samsung）

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Galaxy Z Fold3 將會在 8 月 27 日起在國際市場陸續開售，美國售價為＄1799.99 美元（即約港幣＄14,000）。

鏡盒 Size 對摺機：Samsung Galaxy Z Flip3 5G

與 Galaxy Z Fold 系列不同，會購買 Z Flip 系列的用戶，通常都是追求更強的流動性以及活潑的配色，而 Samsung 在今代 Z Flip3 除了上述的機身加固以外，就在幾個強項上繼續加強。

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Galaxy Z Flip3 將會在 8 月 27 日起在國際市場陸續開售，美國售價為＄999.99 美元（即約港幣＄7,800）。

搭載 Wear OS 再戰：Samsung Galaxy Watch4

Samsung 早前與 Google 一同預告過新的 Galaxy Watch 智能手錶系列將會重新採用新版 Wear OS 系統，即今次發表的 Galaxy Watch4 系列。

Galaxy Watch4 系列共有兩個型號，分別為 Galaxy Watch4 以及 Watch4 Classic，兩者在內裡的配置、功能上並沒有太大分別，同樣採用新的 Exynos W920 5nm 處理器、16GB ROM，主要不同在於 Classic 款的錶面較大，且加入了可轉動的實體錶圈。

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Galaxy Watch4 系列將於 8 月 27 日起在國際市場陸續開售，Galaxy Watch4 藍牙版本售價為 $249.99 美元（約港幣 $1950）、至於 Galaxy Watch4 Classic 藍牙版本售價則為＄349.99 美元（約港幣 $2700），另外兩者都會有支援 eSIM 的 LTE 版本。

又一平價ANC降噪耳機選擇：Samsung Galaxy Buds2

Samsung 無線耳機系列一直推出不同型號，但今次的 Galaxy Buds2 才真正是正統續作，其設計依然以簡約、舒適為主，不過對比起初代 Galaxy Buds，其音質與功能都有著莫大提升。

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Galaxy Buds2 將會在 8 月 27 日起在國際市場陸續開售，提供黑、白、綠、紫四色選擇，國外售價為＄149.99 美元（即約港幣＄1200）。

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適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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