Smartone 5G 巴士 Wi-Fi｜香港除了流動網絡發達之外，其實在不少地方都有著免費 Wi-Fi 供使用，其中巴士就是其中之一，而未來在巴士上的 Wi-Fi 速度或將迎來大升級？



KMB x Smartone 5G 巴士 Wi-Fi 免費上 用戶必知 4 點

九龍巴士公司（KMB 九巴）今日就夥同數碼通 Smartone 宣布推出全新的「5G 網巴」服務，在多條巴士線上提供以 5G 為基礎的 Wi-Fi 連線，一舉提升巴士用戶的連線質素。

由即日起，九巴在 20 部巴士率先提供免費 SmarTone 5G Wi-Fi 服務，主要行走 10 條市區及郊區的長途路線，成為首間提供 5G 服務的專營巴士公司，如果閣下並非用無限上網 Plan 又經常要以九巴作為代步工具的話，今次的 Smartone 5G 巴士 Wi-Fi 將有一定的實用價值。

👇👇👇按圖放大看 KMB x Smartone 5G 巴士 Wi-Fi 適用路線、連接步驟👇👇👇

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KMB x Smartone 5G 巴士 Wi-Fi 實試測速

在公布服務的同時，Smartone 及九巴方面就安排傳媒登上一輛已經安裝好 5G 上網設備的巴士、並在柯士甸站一帶行走一圈進行進行實地測試。透過測速 Apps《香港01》記者就得出約 60～80 Mbps 的下載速度，雖然並未是 5G 的最高速度，但考慮到車內有近數十裝置同時連接使用同一 Wi-Fi，這個速度絕對是收貨有餘。

以此網速，上 Netflix 觀看 1080p 級數的串流電影已經是綽綽有餘（蔡浩騰 攝）

不止 Wi-Fi 上網快、九巴更多 5G 連線應用

九巴今次與 Smartone 的合作並不止於為乘客帶來更快的車內 Wi-Fi，九巴方面在發布會上就指正與 Smartone 研究更多 5G 在巴士服務上的應用方案。

九巴財務總管梁祖德（蔡浩騰 攝）

例如透過 5G 網絡實時上載巴士載客量及巴士站侯車人數資訊，讓乘客可以透過九巴 App 了解下班車是否「鬆動」，又或是讓九巴可以更靈活地調動班之等等，未來更可能將 5G 應用在無人駕駛等先進技術之上。同場加映：電腦節2021「激安大購賞」28件減價貨品清單

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

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