Today at Apple 8月限時網上課程,由⾃拍履歷照、⾃我介紹短⽚到職涯規劃!最近Apple推出的「Today at Apple」的網上免費課程,8月份推出一連串的為年輕⼈規劃未來職業⽣涯的課程,就算是否果迷都值得參予學習。



Apple為了年輕⼈規劃未來職業⽣涯而製作一連串的網上免費課程,皆因不時都會⾯對不少問題:如怎樣設計名⽚、CV 或⾃我介紹短⽚,才能突圍⽽出?製作短⽚或影像來傳遞重要信息?Today At Apple 8月份的網上課程,由多位來⾃創意及教育界的專家傳授⼀系列實⽤增值技能,幫助⼤家激發創意。當中「好學創意」系列:提升⾃我形象的「Design Your Own Life」,以及學習以短⽚傳達信息的「DesignThinking」。

👇👇即睇Today at Apple 8月份哪些重點免費課程👇👇

+ 8

iPhone拍攝型格履歷照



為了在履歷照讓⼈眼前⼀亮,可給⼈留下好印象,亦帶來更多⾯試機會。今次課程可為參加者跟從專業攝影師翁嘉綺學習,掌握竅⾨拍攝出⾊的履歷照。細聽她分享攝影師之路,並了解實⽤貼⼠與技巧,以拍攝極具風格的⼈像照。只需要運⽤iPhone的相機動⼿實踐,並⾃備⼩型三腳架參與,盡情發揮相⽚ app 的編輯功能,迎合各種⾯試需要。

翁嘉綺教你拍出加分的履歷照

⽇期:8⽉18⽇星期三 (英語)

時間:8:00pm - 9:30pm

拍⽚⾃我介紹留下深刻印象



如何透過簡單短⽚,展現⼀個⼈的最出⾊⼀⾯?跟電視節⽬監製周雅霏學習製作⾃我介紹短⽚的技巧,參加者細聽她分享⾃⼰的專業經驗,然後運⽤iPhone實踐,並以iMovie編輯,拍下⼀段出⾊的短⽚,以提升⾯試機會。

與周雅霏製作出眾的⾃我介紹短⽚

⽇期:8⽉19⽇星期四 (廣東話)

時間:8:00pm - 9:30pm

韓裔設計師教你砌靚CV、名⽚



跟平⾯設計師Ellie Suh學習,為⾃我品牌整裝待發。細聽Ellie分享設計⼼得、講解如何從字體和顏⾊入⼿,設計你的名⽚、履歷以⾄社交媒體個⼈檔案。在Mac上運⽤Pages及她提供的設計範本,製作迎合需要和風格的⾃我宣傳品。

跟Ellie Suh探索設計打造⾃我品牌

⽇期:8⽉20⽇星期五 (英語)

時間:8:00pm - 9:30pm

利⽤Keynote製作出⾊的設計開拓思維



⾃由學園OWN Academy項⽬經理麥譯⽂將講解創意思考的基本概念,助參加者發掘感興趣的社會議題。學習如何運⽤ Keynote從字體、顏⾊、佈局入⼿,突顯想展示的資訊和意念。

與麥譯⽂開拓思維解決問題

⽇期:8⽉23⽇星期⼀ (英語)

時間:8:00pm - 9:30pm

善⽤Procreate作平⾯設計 插畫師傳授意念表達技巧



別讓你的創意思考就此停步,繼續跟從OWN Academy項⽬經理麥譯⽂學習,聯同插畫師鄺志傑⼀起探索視覺藝術,以⽣動⽅式表達意念。細聽她講解Procreate app的基本操作,然後動⼿運⽤iPad和Apple Pencil實踐,將⽂字以及你在上⼀課準備好的資料素材,轉化成更具表達⼒的圖像。

跟鄺志傑與麥譯⽂以視覺增強意念表達

⽇期:8⽉24⽇星期⼆ (廣東話)

時間:8:00pm - 9:30pm

電影製作⼈傳授拍攝竅⾨增強社交媒體影響⼒



出⾊的創意思維,並不只是動腦構思,更強調⾏動。⾃由學園的麥譯⽂和電影製作⼈鍾建祖將帶領參加者認識短⽚製作的基本概念和竅⾨,並繼⽽把前兩課的內容作延伸學習,動⼿實踐、運⽤iPhone或iPad拍攝,再以iMovie編輯,為所選的議題創作⼀段具影響⼒的社交媒體短⽚,推動眾⼈⼀起⾏動。

跟鍾建祖與麥譯⽂製作具推動⼒的短⽚

⽇期:8⽉25⽇星期三 (英語)

時間:8:00pm - 9:30pm

同場加映:預計9月Apple Event發布會將會有iPhone 13登場吧,而Bloomberg記者Mark Gurman最近就爆料,今年末多個Apple Event中將會包括iPhone 13外還有有多件新產品登場。



👇👇即睇2021年末Gurman爆Apple Event將會有什麼新產品推出!👇👇

+ 3

睇更多9月傳聞iPhone 13的消息 👉2021 Apple Event|iPhone 13外還有什麼 Bloomberg爆7件新品登場