手機和電腦的通訊軟件早已成為日常交流的主要橋梁，WhatsApp﹑Signal﹑LINE﹑Telegram 等同屬香港比較多人使用的通訊 App，當中更紀錄用戶的大量私藏和個人資料。近日，在 Google 上竟有兩個「LINE」的官網，同樣能在置頂位置找到，而且網頁設計極為相似，其中一個居然是黑客用來盜取用戶帳號的偽冒網站！



真假「LINE」官網

近日，如果大家在Google上搜尋「LINE」，有機會同時找到兩個「LINE」網站，其中一個竟是不法之徒製作出來的假冒網站。假冒「LINE」網站在為什麼會令人誤導？除了網頁計設都真的「LINE」網站非常相似外，更在Google上投放廣告。因此用戶在Google搜尋「LINE」網站時，會同時在置頂位置看到真﹑假網站。

（圖片來源：mygopen）

官方回應

LINE Taiwan在8月23日作出官方澄清，回應發現有不法之徒偽冒「LINE」官網，並盜取用戶帳號，呼籲切勿點入不明網址，以及在不明網站上輸入個人帳號和密碼。官方分享 3 個方法用來辨識假網站：

👇👇小心假冒LINE網站 官方教3招辨識👇👇

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（LINE 官網截圖）

【方法一】

LINE所有官方服務和活動網站，網址中都會有「line.me」的字樣，因為「line.me」是LINE的專屬網域，因此最直接分辨的就是留意網址有沒有「line.me」。

【方法二】

部分網頁如要連結LINE時，都會透過喚醒LINE App自動登入，因為如要求用戶手動登入的話，就要小心這個網站的安全性，有機會是偽裝成LINE Login的網頁，再盜取用戶帳號。

【方法三】

手機上登入LINE需要輸入簡訊認證碼，除LINE官方App和網站外，如其他網站／用戶要求你提供簡訊認證碼的話，大都是想盜取用戶帳號，因此千萬不要向任何人提供簡訊認證碼。

目前假冒的「LINE」網站已經被刪除，不過這類偽造網站不時就會捲土重來，所以用戶不能掉以輕心，學識以上的辨識方法之後，就會這麼容易掉入黑客的陷阱。

資料來源：Mygopen﹑Line

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