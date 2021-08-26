MIRROR 代言 Samsung 摺機｜Samsung 今年度的手機策略大變，暫停為曆年皇牌機 Note 系列推出新作，反而讓摺機 Galaxy Z Flip3、Z Fold3「坐正」取而代之成為 2021 下半年的重點作品，明顯對新系列摺機信心十足，今日在公布發售詳情之同時，居然請來香港男子天團 MIRROR 12 子為新摺機代言！



MIRROR 12 子「齊人」代言 Samsung Z Flip3、Fold3

MIRROR 12 子甫登場已經對 Samsung 兩部摺機愛不釋手，更在台上頻頻自拍（蔡浩騰 攝）

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Samsung Z Flip3、Fold3 售價破新低！＄8300 有找預訂再送耳機

由即日起，Samsung Galaxy Z Fold3、Flip3 就會正式開放預購，而且官方公開的售價更破摺機新低，Z Flip3 的起步價＄8300 有找、而 Z Fold3 的起步價將則約為＄14500，對比上代減價數千，相當吸引。

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Galaxy Z Fold3 加入 S Pen 玩法更多

首先要講的是 Samsung 摺機的原點、Galaxy Fold 系譜的新成員 Galaxy Z Fold3，其繼續採用雙屏內摺式設計，裡面的主屏幕展開為 7.6”、外面的副屏則繼續是 6.2”。

（林勇 攝）

雖然兩個屏幕的材質都換成更高更新率的 120Hz Dynamic AMOLED 2X，以及機身厚度有輕微減少，但如果講整體設計的變動，Z Fold3 變化的幅度甚少；但在設計定型的基礎上，可以看出 Samsung 將心思放在 Galaxy Z Fold3 的機身耐用度身上，一上手便可以體會得到。

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Samsung Galaxy Flip3 形象更年輕、更流動

Galaxy Z Fold3 在加入 S Pen 支援之後，其定位更傾向於 Note 系列的實用／商務定位，但如果是面向大眾的摺機產品，新推出的 Galaxy Z Flip3 或會是更多人的摺機入手選擇。

Z Flip3 繼續採用上下對摺式的設計，展開後有 6.7 吋大屏幕可用（林勇 攝）

除了因為其價錢更平價（目前美國定價約為港幣＄7800）之外，Galaxy Z Flip3 亦將配色、設計年輕化，配合鏡盒型的設計，進一步運用摺機特性將「大屏幕」與「流動性」整合，如果閣下只是想買一部可以摺起的手機作日常使用，Z Flip3 的吸引力絕不下於 Z Fold3。

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