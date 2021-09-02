iPhone13 發布致舊代回收價大跌｜Apple iPhone 手機回收價的確是眾多品牌中最「硬」，但這個價錢仍然經不起「改朝換代」的考驗。最近國外一間電子產品交易公司就發表了最新的手機跌價報告，其中就預計最新一代的 iPhone 13 發布後，將會導致上年上市的 iPhone 12 回收價再貶值 20％。



手機跌價報告指 iPhone 12 回收價將再跌 20％

美國電子產品交易公司 decluttr 日前就發布了 2021 年版本的《手機跌價報告 Phone Depreciation Report》，當中就探討了不少手機用戶都經常問及的問題：究竟幾時賣機／Trade-In 才可以回收到最高價值？尤其當 iPhone 13 即將登場，正待換機的舊代 iPhone 用戶對此問題就更為關心。

根據 decluttr 發表的數據，在過往幾年，「新一代登場」是舊代 iPhone 跌價的最主要因素，在新機發表之後，舊一代的 iPhone 平均在 1 個月內就會跌價 12％，而在 3 個月後跌幅將擴大至 20％。

雖然 iPhone 12 令其跌價甚多，但 iPhone 11 卻是近年歷代 iPhone 之中跌價跌得最少的一部，在發表後的 12 個月內，總跌價幅度只為 37％，而其他舊 iPhone 則普遍跌價 40～50％（圖 decluttr）

「新 iPhone 一出、舊代即跌價」其實已經是手機界的「常識」，但 decluttr 的調查結果還有不少有趣的數據 － 原來有近 46％ 的受訪者在買入新手機之後，並不會第一時間賣走舊手機，而是平均等上長達 10 個月的時間再脫手，而來到此時，舊手機已經失去近三份一的回收價值。

報告中更指，有 23％ 人不知道時間會導致他們在金錢上有所損失，更有 11％ 人誤以為等多一段時間可以讓他們的舊手機賣得更佳價錢 － 但事實上電子產品、尤其智能手機的回收價只會一直下跌。

11 部熱門 iPhone 舊型號香港回收價

綜合 decluttr 報告的數據，結論其實只有一個：iPhone 越早 Trade-In 價越高，而且最好是趕在新一代 iPhone 發表前賣機 － 亦即是現在，事關 Apple 傳聞將在 9 月 14 日發表新一代的 iPhone 13。

以下集合了上述的 3 個不同回收渠道、以及 11 部由 iPhone X 至 iPhone 12 的 Trade-In 回收價格，但留意資料僅供參考，回收價格會因應手機狀況以及回收時間而定，一切以店舖開出的價格為準。

👇👇👇按圖放大看 11 部熱門舊型號 iPhone 回收參考價👇👇👇

+ 7

按此繼續閱讀：iPhone 13｜Apple/先達/電訊商 11款iPhone Trade-In回收價清單

同場加映：iPhone 13｜將增「衛星電話」斷網仍可通話？發布前10大傳聞總集



來到 9 月，又是即將迎來新一代 iPhone 的日子，雖然有指 Apple 今年再度收緊對流出資料的限制，但關於新一代 iPhone 13 的功能、規格傳聞仍然在網絡上火速傳播，最近更有其正式命名的傳聞、以及有關通話的神秘功能被公諸網上？

+ 9

按此繼續閱讀：iPhone 13｜將增「衛星電話」斷網仍可通話？發布前10大傳聞總集