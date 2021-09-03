豐澤開倉清貨特賣場2021｜最近又有執筍貨的機會了，皆因豐澤又再有清貨特賣場，iMac、MacBook Pro、Samsung手機、平板、家電等指定陳列品清貨大減價，不少產品至少都有7折優惠，而且記者更發現有一些熱門產品更平至半價，認真抵玩。



最近豐澤中環信德中分店因為將於9月12日最後一日營業，就決定將店內不少陳列品劈價出售。根據記者到現場直擊，發現仍有不少熱門產品出售，包括M1 MacBook Pro及M1 iMac 24吋，而且不少Samsung平板半價出售。而手機亦有不少選擇，如Samsung、Huawei、小米及Nokia都有，最平三百蚊就有部，買來當作後備手機或長者機都不錯。

中環信德中心分店清貨特賣場並不太顯眼，所以仍有不少熱門產品選購。（林庭渟 攝）

另外，現場還有不少家電7折出售，廚房家電、Dyson風扇、冷氣機、吸塵機抽濕機等都有，可以選擇的產品十分多，值得到現場看看。

iMac 24吋因沒有內置電池，不怕電池老化，而且推出不夠半年。比原價平近2千元，都值得考慮。（林庭渟 攝）

不過大家要留意始終是大部份是陳列品，如內置電池的電子產品，或許電池已經開始老化，買家或需要更換。此外，部份陳列品已沒有官方原廠保養。

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豐澤清貨特賣場－中環分店

日期：即日起至2021年9月12日

時間：早上10時至晚上8時半

地點：中環信德中心2樓287A、297B及288A號鋪



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