Edan玩換臉App超靚女！實試MIRROR／ERROR全員變女神誰最有仙氣？

撰文：女絲姬
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MIRROR成員呂爵安（Edan）之前大玩換臉App《FacePlay》，將自己的樣子變成少女模樣，更將兩條換臉影片分享到Instagram自嘲「女爵安」，引來大批fans留言盛讚！《香港01》科技玩物記者實試後發現這個App的合成效果十分逼真自然，MIRROR、ERROR一眾成員變身女神後，顏值非常高。

（edanlui＠IＧ）

Edan一直被指零偶包，玩完FacePlay App，竟然變成一位青澀少女！Edan更將合成影片分享到IＧ，笑言：「古語有云：如果將一個男仔個樣放落女仔度，而出嚟都係靚嘅話，嗰個人就係靚仔。Edan係咪靚仔？我用例子證明比大家睇。同大家介紹，女爵安！#笑死我 #阿妹瘦咗係咪就係咁嘅樣 #其實我都真係幾索」

Edan的影片發布一小時就超過五萬個Like，引起一眾網民大讚「又真係幾索」、「好似你妹妹」。由於影片相當自然逼真，不少網民完全看不出合成，留言：「我諗咗幾秒點解我follow咗呢個女仔⋯⋯」

FacePlay App支援Android、iOS，免費下載，基本換臉功能都是免費試用，不過有些功能就是附費。👇👇想知FacePlay App點玩？有咩Filter？立即睇清【點圖放大】👇👇

MIRROR、ERROR美女合集

見識完Edan的合成照，如果想知ERROR以及MIRROR其他成員的美女樣子，以下都有16張App合成效果示範，各位粉絲猜到她們是誰嗎？如果不想崩壞他們在自己心中的形象，跳過就好了。因為他們太美了！果然帥哥全都是男生女相吧！

👇👇👇猜猜她是誰！MIRROR、ERROR全成員變美女！教主、姜濤、193邊位最有女人味？【點圖放大】👇👇👇

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不得了！不得了！MIRROR、ERROR成員的女裝樣子太有氣質，特別是Jeremy、Tiger、保錡，實在太嬌艷。

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