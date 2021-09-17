百萬擂台戰｜鍾培生、林作的《培生擂台: 無敵盃 We are Champs》將於9月18日在九龍灣國際展貿中心舉行，門票已全部售罄！到底當日整個賽事流程如何？尚有哪些人參賽？有什麼表演？今次整個賽事將會由鍾培生YouTube頻道獨家直播。不過並非公開任睇，想睇有乜條件？



鍾培生、林作的《培生擂台: 無敵盃 We are Champs》將於9月18日在九龍灣國際展貿中心舉行（《培生擂台: 無敵盃 We are Champs》poster）

鍾培生與林作經過六個月的醞釀，積極備戰，為了《無敵盃》早就簽訂生死狀合約。鍾培生表明不論賽事結果如何，都會向林作支付比賽費用港幣一百萬元。不過近日，鍾培生與林作再次網上舌戰挑釁，鍾培生在Facebook揚言要將拳酬再度加碼：「如果我K.O.唔到林作我將會今年9月內同佢教練打，如果我K.O.林作張會由$1,000,000拳酬變成700,000拳酬！」

9月17日過磅儀式時，鍾培生與林作合照時突然咆哮，充滿戰意！（Derek Cheung@FACEBOOK照片）

擂台戰前夕，一眾拳手已經完成過磅儀式，上磅後量度體重，鍾培生重64.8公斤，林作重72.3公斤，雙方相差7.5kg（16.5磅）！《無敵盃》內有6場賽事，不只鍾培生與林作決鬥，尚有其他專業拳手、YouTuber、女藝人對戰，位位都經過苦練，相信每一場都會好激烈！

即睇《無敵盃》出賽流程！到底睇直播要俾幾多錢？【點圖放大】

+ 11

《無敵盃》線上直播只限「培生培心」會員收看，即是「鍾培生Derek Cheung」YouTube頻道的會員會籍，月費$800。加入成為會員後，就可以觀看9月18日《無敵盃》的線上直播，每月更有超過800元的會員回饋贈送。之前鍾培生就派過$2000，送iPhone、魚子醬等，回饋會員。今次《無敵盃》是香港少見的拳擊擂台賽事，實在機會難得，有興趣想睇直播，都可以不妨一試。

鍾培生表示「培生培心」會員每月都有回饋(鍾培生Derek Cheung@YouTube截圖)

【同場加映】鍾培生回望過去讀書生涯裡，不禁自稱自己中一的時候，是一個問題兒童，曾因為打《神之領域》Online Game而在學業上出現問題！👇自稱Form.1問題兒童！英文得零分？【點圖放大】👇👇



鍾培生細個打機有時限，想知幾多？即睇全文：鍾培生曾是問題兒童英文零分 學會每事認真對待：打機都要有進步

【同場加映】鍾培生自爆14歲那年第一次學做生意，結果一個暑假賺了40萬元，算是人生的「第一桶金」。但他也後悔走錯一步，導致少賺了300多萬，箇中原委，由鍾培生親身解說。



👇👇點擊圖片放大看：鍾培生14歲暑假，勁賺40萬元的過程全面睇👇👇

+ 4

鍾培生14歲輕鬆一招勁賺40萬？想知更多即睇全文：鍾培生的第一桶金 14歲輕鬆一招勁賺40萬：賺100倍根本是暴利！