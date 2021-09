百萬擂台戰|鍾培生、林作的《培生擂台: 無敵盃 We are Champs》將於9月18日在九龍灣國際展貿中心舉行,門票已全部售罄!到底當日整個賽事流程如何?尚有哪些人參賽?有什麼表演?今次整個賽事將會由鍾培生YouTube頻道獨家直播。不過並非公開任睇,想睇有乜條件?



