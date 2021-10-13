【天文台/天氣潮濕/抽濕機】颱風「圓規」吹襲本港，雨勢可大，8號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台預測本周天氣雨勢持續，濕度最高達95%！落雨天，天氣潮濕，不少人都需要出動抽濕機。

香港理工大學電機工程系教授鄭家偉向《香港01》科技玩物頻道記者提醒，如果晾衫時將抽濕機擺錯位置，分分鐘整部機自燃，出現意外！到底使用抽濕機有什麼注意呢？



👇👇一年無用抽濕機不要即刻開？專家教你8大注意點！【點圖放大】👇👇

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👀如果未有時間詳細了解以上排行，下文都精選了4大注意位！

【注意1】長期無開機

抽濕機的運作原理是將潮濕空氣抽入機內的冷管後，將水分凝結，再滴入盛水器。所以如果抽濕機放置一年，整年都無開機，抽濕機就有機會積聚太多塵埃，影響機器運作不暢順！因此開機前就要留意有沒有異常。

濕度高除了令人不舒服，家中衣物長期不乾有異味外，濕潤的環境更容易滋生細菌變病毒溫床！（資料圖片）

【注意2】開機前必開吹風模式

長時間未有使用的抽濕機，容易積聚塵埃及污垢，鄭家偉建議再次開啟時可先用吹風模式，將抽濕機內的塵埃吹出來，保持風口位置乾淨。另外，留意機器有沒有異常，例如有漏水、發出奇怪聲音、濕度感應器有否損壞等情況！鄭家偉提醒首次開啟抽濕機時，應觀察機器的狀態，儘量不要離開！

家中有抽濕機，也要緊記抽濕機的保養方法；抽濕機這類以空氣循環運作的家電，與冷氣機設計相近。（資料圖片）

【注意3】放置抽濕機位置

抽濕機最常見的意外是著火自燃！一旦有雜物阻擋抽濕機的通風口，令機器不能通風時，就會導致電器過熱！因此用抽濕機晾乾衣服時，儘量不要將衣服掛在抽濕機的正上方，避免衣服跌下時阻擋通風口。由於抽濕機只在既定範圍內抽濕，放入密閉空間能夠令抽濕效果更佳，不過在密閉空間中較難察覺意外發生，因此放置抽濕機位置附近應有足夠地方散熱。

市面上抽濕機五花百門，除了看價錢，每日抽濕量及水缸容量亦重要。（鄧鴻至 攝)

【注意4】抽濕機放浴室？

一 般市民都喜歡放抽濕機在廁所，例如沖涼後，或將抽濕機和濕衣服放入廁所一同抽濕。雖然抽濕機放入浴室是無問題，不過要注意插蘇口及電器附近應避免有水。另外應避免在洗澡後，水氣未散的情況下立即將抽濕機放入浴室，應先等待水氣散開後，才開始抽濕，避免電器接觸水。由於抽濕機導致意外發生的頻率頗高，所以使用時應要有人看著，不要在無人在家時長時間開啟。

消委會14款抽濕機比併 邊款吸力強？

消委會早前與機電工程署合作，測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機，以及10款傳統抽濕機，其中有一款總評獲得5星滿分，也有些便宜款式表現不錯。如果有意入手抽濕機，下文整合消委會報告，可作參考。

消委會測試市面上14款抽濕機。（資料圖片）

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