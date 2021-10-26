PornHub教數學｜網站 PornHub 雖然以成人影片聞名於世，然而其實他們並未有限制用戶只可以上載成人向影片，故長久以來這個平台三不五時都會有「其他類型」的影片出現，例如宗教／教學類型的影片都可以找到。

但誰又會想到在一個成人影片網站上教微積分可以教到有 Fans，而且還有金錢收益？



張旭本身是一名身處台灣的數學補習老師，本來已經有在 YouTube 等影片網站上載自己的課堂教學影片，但數年前他又忽發奇想，決定在 PornHub 上建立自己的頻道《changhsumath666》，並上載數學教學影片，卻因為與別不同而吸引了一班觀眾。

changhsumath666 上載的影片清一色為數學教學影片，絕大部份為微積分的教學，而其標題亦加上「Pornhub 最大華人微積分教學頻道」（圖 PornHub）

直到目前為止，張旭的 PornHub 頻道共有超過 6000 個用戶訂閱，而共 226 部影片為他帶來的總播放量更達到 170 萬次。張旭的影片頻道在今年正式通過了 PornHub 的認證，成為 PornHub 旗下的「認證模特兒」，可以從影片的觀看數中分到廣告分成，同時亦可以透過付費影片賺錢。

而據報導，目前張旭每年可以從 PornHub 賺取超過 750 萬台幣、亦即 $207 萬港幣的利潤，以本港1000萬元以內的物業計算，數目已足夠支付首期。考慮到 Pornhub 只是他投放影片的其中一個平台，這筆收入絕對相當可觀，難怪有網民戲稱「片中不只得顏如玉、還有黃金屋呢」。

同場加映：Disney+香港懶人包 最平月費僅$6？影片內容、收費、功能一文看



即將在 11 月 16 日正式登陸香港的 Disney+，功能上與日本、新加坡版本沒有太大分別，但令人有點驚喜的是迪士尼有為香港用戶設想，提供中文及廣東話內容，而且售價方面就絕對稱得上合理有餘👇👇👇

+ 4

按此繼續閱讀：Disney+香港懶人包 最平月費僅$6？影片內容、收費、功能一文看