日本最權威耳機店e earphone近日公開最新無線藍牙耳機TOP 20銷量榜，Sony 10月新作C500以10000日圓抵玩價，光速爆上第3位。



e earphone在東京、大阪、名古屋等大城市都有分店。

花式溜冰型仔羽生結弦是個耳機迷，耳機藏量相當多，更曾將收藏帶上電視節目公開，而他指定的耳機店就是e-earphone，這家點可說是日本耳機迷都想去朝聖的耳機勝地，店員都超專業，有全新有二手，看看他們每月熱賣的耳機榜，已經可以看到日本機迷正在流行甚麼，跟住去玩包冇錯。

相關文章：羽生結弦係耳機狂人！？隨身帶10萬港元器材

快速倒數【第20位至第6位的熱賣藍牙耳機】

+ 11

【第5位】Jabra Elite 75t 老是常出現

沒錯！Jabra Elite 75t 在16位已經出現過1次，但點解會再在第5位出現多次？因為金色日本做緊特價12882日圓，折合＄800港元正好就是75t在香港的市價，這個價錢是絕對抵玩。（$800）



Jabra Elite 75t 金色版日本特價12882日圓，正好就是75t現時在香港的市價（約$800）

+ 6

利用了Jabra醫療助聽器材部門的數千對耳模做參考，令新作「細對咗卻戴得更穩」；筆者親自試戴，一整棵Earbubs真的完全收入耳窩內，比上代65t貼服得多，戴上後外間雜音已不太聽到。難怪有外國網民大讚Elite 75t 即使沒有主動降噪，其隔音能力都有力挑機apple AirPods Pro。(更詳細介紹：Jabra Elite 75t 真無線耳機到港 機身細3成．無ANC卻有絕佳隔音)

【第4位】ANIMA ANW01 聲優迷愛爆動漫調音

《鬼滅》的《紅蓮華》、《咒術迴戰》的《廻廻奇譚》、YOASOBI的《怪物》，動畫歌近年有好多好聽又入屋的傑作。想買對風格最夾日系ACG歌，但又唔會太貴的真無線藍牙耳機，可以考慮日系純血新廠ANIMA的ANIMA ANW01 藍牙耳機，除了日本人tune聲，更內建由日本聲優配音的導航聲，仲可以畀錢買不同風格的錄音。($980)



日系純血新廠ANIMA的ANIMA ANW01 藍牙耳機

+ 13

先不講聲線，單是這對情侶插畫已經非常有日本味，畫風是否有點印象？其實是由A.I.主播「絆愛」、Kotobukiya美少女模型「創彩少女庭園」系列角色設計師，又曾繪畫初音未來生日活動插畫的森倉円（森倉圓）操刀！(更詳細介紹：ANIMA ANW01藍牙耳機最夾聽ACG歌曲 收錄《IM@S》天海春香萌聲)

【第3位】Sony WF-C500 千元內做出XM4級數低音

Sony WF1000-XM4 是公認聽歌好聲、ANC主動降噪出色的傑作，索尼最近就加多一款平過1千有交易的Sony WF-C500，它飛走降噪功能，令圓盤型耳機比XM4細一圈，女仔更易戴，保持有DSEE數音音質提升功能，仍然keep住靚低音。（$999）

WF-C500並非輕觸操作，使用實體按鈕，但仍然防水，可放心。

+ 2

【第2位】ag COTSUBU 超迷你日系小粒耳機

由日本名廠Final監修的ag，一直以平價、日系清新設計而在日本大賣。新作Cotsubu「小粒」是一款超迷你輕巧全無線藍牙耳機，在「VGP2021 Summer」獲得兩個獎項。其名字Cotsubu解作細細的碎粒（你有看過任賢齊TsubuTsubu橙汁廣告嗎？），兩隻耳機僅重3.5g又細又輕，機身以「啞光軟漆塗層」磨沙處理，觸感又可防止手油沾黏。（$598）

Super Girls成員Aka（趙慧珊）出席試玩活動，但她並沒有選擇7色Cotsubu中最「女仔」的粉紅、天空藍，反而喜歡ag最出名的奶油白色。

【第1位】SONY WF-1000XM4 索尼集大成ANC傑作

Sony 開發2年推出新一藍牙降噪耳機WF-1000XM4，幾乎將上代XM3所有弱點都一一解決。最多人不滿是上代連AptX都沒有，今代一步到頂加設LDAC高清編碼，android友必會喜歡。記者自己是iPhone用家，亦可使用DSEE Extreme數音音質提升功能升頻，令iPhone藍牙聽歌都有音質提升（$2290）

WF-1000XM4 10個改良優點（點圖放大）

+ 7

(更詳細介紹：Sony WF-1000XM4 旺角評測藍牙降噪耳機 街頭測試隔音/接收/通話）

👇消委會33款全無線耳機評測AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？👇