由 11 月 1 日起，市民進入政府處所前，必須使用「安心出行」App，掃瞄處所的二維碼（QR Code）後才可進入。不過，部分年長市民可能仍未更換支援「安心出行」App 的智能手機，因此被拒進入政府處所。《香港01》科技玩物頻道介紹 6 部 $1,000 以下的平價智能手機，方便長者入手。



部分長者對手機功能的需求不大，所以一直都沒有更換智能電話，舊世代能「打出打入」的手機已足夠他們使用。不過，在進入政府處所前，必須使用「安心出行」App 的要求下，部分需出入政府處所的長者，就需更換智能電話。這些長者找手機時，也大多不太理會品牌﹑詳細規格，只要夠便宜，以及能使用「安心出行」即可。記者就在市面上找來 6 款 $1,000 以下的智能手機，最平更只需 $449。

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強制使用安心出行首日情況

今日（11月1日）進入政府處所前，必須使用「安心出行」App，如政府大樓﹑醫管局設施等都要使用「安心出行」，惟部分長者不懂使用智能手機，令進出這些處所的阻礙大增。同時，部分街市也要求使用「安心出行」或以填紙仔方式登記才可進入，亦令不少長者感到無助。以下條結分享了「安心出行」的使用／安裝重點，市民可參考後關心一下身邊的長者有沒有使用安心出行的疑難，再加以協助。

👉安心出行懶人包｜今起必用！一文看清8大使用/安裝重點+下載連結

配合 $1,000 以下智能手機，電訊商也有推出一些長者專用手機 Plan，以及如 SoSIM 等的無合約 Plan 適合他們。想詳細了解更多長者手機 Plan，可到以下原文了解：

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