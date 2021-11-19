PS5 12月3日開賣懶人包｜PS5長期產量不足，仍未能滿足一眾機迷，出機一整年仍供不應求。早前Apita突然推出限時搶購後，今日Logon開放過登記抽籤後。《香港01》數碼生活記者再為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便以後其他公司再推抽籤時可更快登記。（內容持續更新）



👉 PS5發售一周年｜一直買唔到、手掣飄移 5件事機迷聽到便心酸

Sony PlayStation 5（PS5）早前官方再次開賣，不過不少機迷仍未入手，炒風仍然「瘋狂」。最近Log On再度推出抽籤次世代主機PS5，今次預購提供 PS5 主機 + PULSE 3D 無線耳機組組合 (HK$4,778)。想聖誕購入新機就要留意。

PS5抽籤／搶購方法又來了，未入手的玩家又有機會入手。（林勇攝）

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 12月3－4日登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk（登記時間： 12月 3 日中午 12 時－ 12 月 4 日中午 12 時，中籤者會於 12月 13 日起收到電郵通知 (內附付款連結)，中籤者請按電郵所述的限期前完成購買程序，逾時即作放棄論。取貨日期為12月22日 (請根據電郵內的指定地點及時段前來領取 ）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/202110_ps5hk

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）

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